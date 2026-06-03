Drona căzută la Galați, cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Adrian Năstase: Marchează un moment de cotitură

Fostul prim-ministru Adrian Năstase a publicat pe blogul său o analiză în care subliniază că prăbușirea dronei rusești asupra unui bloc de locuințe din Galați reprezintă cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

Potrivit acestuia, impactul a provocat un incendiu, rănirea unor civili și evacuarea mai multor locatari, transformând o situație percepută anterior ca un risc aflat la graniță într-o realitate care s-a produs în interiorul unui stat membru NATO.

„Prăbușirea unei drone rusești asupra unui bloc de locuințe din Galați reprezintă cel mai grav incident produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Impactul a provocat un incendiu, rănirea unor civili și evacuarea zecilor de locatari, transformând o amenințare percepută până acum ca fiind „la graniță” într-o realitate care a ajuns în interiorul unui stat membru NATO”, a scris Adrian Năstase.

Adrian Năstase a scris pe blogul său că, până recent, incidentele cu drone sau fragmente de muniție căzute pe teritoriul României erau considerate efecte colaterale ale conflictului din Ucraina. În cazul de la Galați, el susține că paradigma se schimbă, întrucât nu mai este vorba despre resturi descoperite în zone izolate, ci despre un dispozitiv exploziv care a lovit un bloc de locuințe într-un oraș important.

În acest context, el ridică mai multe întrebări legate de capacitatea de apărare antiaeriană și antidronă a României în apropierea graniței estice, de procedurile de reacție în momentul în care un obiect aerian intră în spațiul național și de gradul de pregătire al populației civile pentru situații de criză generate de conflictul din vecinătate.

Fostul premier menționează că explicațiile autorităților, conform cărora timpul de reacție a fost foarte scurt și existau constrângeri operaționale privind interceptarea deasupra unei zone urbane, nu vor elimina dezbaterea publică privind vulnerabilitățile existente.

„Până recent, incidentele cu drone sau fragmente de muniție căzute pe teritoriul României erau privite ca efecte colaterale ale războiului din Ucraina. Cazul Galați schimbă însă paradigma. Nu mai vorbim despre fragmente descoperite în câmpuri sau zone izolate, ci despre un aparat exploziv care a lovit un bloc de locuințe într-un oraș important al țării. La nivel intern, incidentul ridică trei întrebări majore: 1. Capacitatea de apărare antiaeriană și antidronă a României în apropierea graniței estice.

2. Procedurile de reacție atunci când un obiect aerian intră în spațiul național.

3. Gradul de pregătire al populației civile pentru situații de criză generate de conflictul din vecinătate. Explicațiile oferite de autorități, potrivit cărora timpul de reacție a fost extrem de scurt și existau constrângeri operaționale privind interceptarea deasupra unei zone urbane, nu vor elimina dezbaterea publică privind vulnerabilitățile existente”, a mai scris fostul prim-ministru.

În analiza sa, Adrian Năstase subliniază că România nu este doar un stat aflat la granița unui conflict, ci și membru NATO și al Uniunii Europene, iar orice încălcare a spațiului aerian devine automat o problemă de securitate pentru întreaga Alianță.

El arată că, deși autoritățile române nu au calificat incidentul drept un atac deliberat asupra României, faptul că o dronă de origine rusă a lovit un bloc de locuințe într-un stat NATO reprezintă o escaladare semnificativă a riscurilor generate de războiul din Ucraina.

Năstase notează și reacția NATO, care a reafirmat angajamentul de a apăra fiecare centimetru al teritoriului aliat, precizând că acest tip de incidente va accelera probabil discuțiile privind consolidarea apărării antiaeriene și antidronă pe flancul estic.

El face referire și la declarațiile unui reprezentant al Statelor Unite în cadrul unei ședințe a Consiliului de Securitate, care a afirmat că NATO va apăra fiecare centimetru din teritoriul organizației, remarcând însă că nu a fost precizat momentul de la care acest angajament este aplicabil. În acest context, ridică întrebarea dacă incidentul de la Galați este considerat relevant în această abordare.

Totodată, el sugerează că lipsa unei scuze din partea Rusiei pentru incident ar putea indica o acțiune intenționată, adăugând că, în opinia sa, este evident că drona nu a provenit din alte regiuni îndepărtate ale lumii.

„Dimensiunea internațională este și mai importantă. România nu este doar un stat aflat la frontiera războiului, ci și membru NATO și al Uniunii Europene. Orice încălcare a spațiului aerian românesc devine automat o problemă de securitate pentru întreaga Alianță. Deși autoritățile române au evitat să califice incidentul drept un atac deliberat asupra României, faptul că o dronă de origine rusă a ajuns să lovească un bloc de locuințe într-un stat NATO reprezintă o escaladare semnificativă a riscurilor generate de războiul din Ucraina. Reacția NATO a fost fermă, secretarul general reafirmând angajamentul de a apăra „fiecare centimetru” al teritoriului aliat. În același timp, incidentul va accelera probabil discuțiile privind întărirea sistemelor de apărare antiaeriană și antidronă pe flancul estic. Si reprezentantul SUA, in ședința Consiliului de securitate de aseară a anunțat că NATO va apara fiecare inch din teritoriul organizației. E adevărat că nu au precizat incepând de când! Oare drona de la Galați nu e considerata relevantă? Pe de altă parte, dacă Rusia nu și-a cerut scuze pentru incident, inseamnă că incidentul a fost provocat cu intenție. Pentru toată lumea e clar că drona nu a venit din Australia sau din Tibet…”, a subliniat Năstase.

Fostul prim-ministru consideră că evenimentul de la Galați demonstrează că războiul din Ucraina nu mai poate fi privit ca un conflict izolat, întrucât granița dintre zona de război și spațiul european devine tot mai permeabilă. În opinia sa, astfel de incidente riscă să se repete.

El amintește că România, Polonia și statele baltice au avertizat în mod repetat că agresiunea Rusiei are efecte directe asupra securității europene, iar incidentul de la Galați confirmă aceste avertismente.