Colecția „SuperMașini Sport” vine cu o mașină legendară: Porsche Carrera RS. Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri

Bijuterie clasică

Numărul 10 din Colecția „SuperMașini Sport” aduce o mașină de nota 10. Porsche Carrera RS fascinează pasionații de automobile încă din 1973. Conceput ca o versiune de înaltă performanță a iconicului Porsche 911, modelul RS (Rennsport, în germană, înseamnă „sport de curse”) și-a câștigat, de-a lungul anilor, o reputație greu de egalat în rândul pasionaților de automobilism și al colecționarilor de mașini. Este considerat o adevărată bijuterie în lumea mașinilor clasice și are un loc bine definit în istoria automobilistică.

Mașina cu „coadă de rață”

Porsche 911 Carrera RS s-a remarcat încă de la lansare prin abordarea sa centrată pe randament. Fiind ușor, îmbunătățirile aerodinamice și motorul puternic l-au transformat într-un vehicul de înaltă performanță atât pe șosea, cât și pe circuit.

În ceea ce privește designul, Carrera RS prezintă un aspect distinctiv care combină eleganța și agresivitatea. Eleronul spate caracteristic, cunoscut sub numele de „coadă de rață”, nu numai că adaugă o notă stilistică, dar îmbunătățește și aerodinamica.

Exclusivitatea modelului este consolidată de producția sa limitată. De la unitățile derivate din primele serii fabricate până la versiunile ulterioare mai rafinate, fiecare Carrera RS este unic și râvnit.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 10?

Macheta metalică Porsche Carrera RS – o replică oficială a mașinii de legendă

Revista dedicată din care afli multe detalii interesante despre modelul emblematic al constructorului german

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

Numărul 11 – 06 august 2026: Lotus Elise – mașina care a primit numele nepoatei fondatorului mărcii.

Numărul 12 – 20 august 2026: Dodge Viper SRT – o reinventare a celebrelor muscle-cars americane.

Numărul 13 – 03 septembrie 2026: Bugatti Chiron – mașina care forțează limitele.

Găsești numărul 10 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 23 iulie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!