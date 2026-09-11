România pregătește reluarea exporturilor de ovine și caprine. 1,3 milioane de doze de vaccin vor fi administrate gratuit

România face un nou pas pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis vineri Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru reluarea în siguranță a exporturilor de rumegătoare mici. Documentul prevede inclusiv o strategie diferențiată de vaccinare, cu 1,3 milioane de doze obținute gratuit de la Comisia Europeană.

Dintre acestea, un milion de doze vor fi utilizate pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine și Caprine (VOC), iar alte 300.000 de doze vor fi destinate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR).

„Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis oficial astăzi, către Comisia Europeană, Planul de Acţiune pentru reluarea în siguranţă a exporturilor de rumegătoare mici. Alături de instrucţiuni metodologice şi norme de biosecuritate, planul prevede administrarea diferenţiată a vaccinurilor obţinute cu titlu gratuit de la Comisia Europeană, în schemă completă în zonele de risc şi exclusiv pentru Variola Ovină şi Caprină în restul ţării, astfel încât exportul de carcase şi produse din lapte nu va fi afectat”, a transmis ANSVSA.

Planul, inclusiv strategia de vaccinare, a fost elaborat cu sprijinul medicilor epidemiologi și prin consultarea structurilor asociative ale crescătorilor.

În județele Tulcea și Constanța va fi aplicată schema completă, care presupune vaccinarea atât împotriva Pestei Micilor Rumegătoare, cât și împotriva Variolei Ovine și Caprine. În restul țării, vaccinarea va fi efectuată numai împotriva variolei.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, susține că această diferențiere este necesară pentru deblocarea exporturilor fără introducerea unor restricții suplimentare asupra carcaselor sau produselor lactate.

„Trebuie să fie foarte clar: propunem administrarea diferenţiată a vaccinurilor pe care le putem obţine gratuit de la Comisia Europeană, astfel încât să deblocăm exporturile şi să protejăm producătorii de orice fel de interdicţie la export de carcase sau produse din lapte. De aceea experţii noştri au investit enorm de multă muncă pentru trasarea zonelor de risc. În Dobrogea vom administra schema completă de vaccin, iar în restul ţării ne vom limita la vaccinarea împotriva variolei. Precizăm că în ultimele săptămâni nu avem nici un focar nou de PMR”, a declarat Alexandru Bociu.

Planul național a fost consolidat în urma vizitei de lucru din 4 septembrie la sediul Comisiei Europene, la care au participat viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, și președintele ANSVSA.

Reprezentanții României au purtat discuții cu oficialii Direcției Generale Sănătate și Siguranță Alimentară a Comisiei Europene. În urma consultărilor, documentul a fost modificat pentru a include condiții privind controlul, regionalizarea și trasabilitatea.

„Pentru implementarea imediată a măsurilor, ANSVSA a obţinut din partea Comisiei Europene, cu titlu gratuit, un contingent de 1.300.000 de doze de vaccin. Dintre acestea, 1.000.000 de doze vor fi utilizate pentru imunizarea împotriva Variolei Ovine şi Caprine (VOC), iar 300.000 de doze vor fi alocate combaterii Pestei Micilor Rumegătoare (PMR)”, arată conducerea ANSVSA.

Strategia propusă stabilește reguli diferite în funcție de riscul epidemiologic. Din Tulcea și Constanța se va permite exclusiv exportul de animale vii și carcase, cu condiția ca statele terțe de destinație să accepte importurile provenite din teritorii în care se practică vaccinarea.

În restul țării, unde imunizarea va viza exclusiv Variola Ovină și Caprină, planul urmărește să permită reluarea exporturilor de animale vii și carcase de ovine și caprine, precum și de lapte pasteurizat și produse lactate procesate termic. Exporturile ar urma să poată fi realizate atât către statele Uniunii Europene, cât și către țări terțe, în baza certificatelor convenite.

În paralel, ANSVSA anunță finalizarea negocierilor bilaterale cu autoritățile veterinare din Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Kuweit și Libia.

Au fost agreate și aprobate noi modele de certificate sanitar-veterinare pentru export. O delegație oficială din Libia urmează să vină în România în octombrie pentru definitivarea detaliilor logistice privind exporturile de ovine.

Discuțiile privind planul vor continua și la nivel european.

„Preşedintele ANSVSA va continua acţiunile începute prin vizita din 4 septembrie de la Comisia Europeană şi prin transmiterea oficială a planului din cursul zilei de astăzi, urmând ca, în perioada 14-17 septembrie, să participe la Reuniunea Şefilor Serviciilor Veterinare (CVO) din Kilkenny, Irlanda, unde intenţionează să supună discuţiei acest Plan de Acţiune pentru deblocarea exporturilor de ovine şi caprine”, se menţionează în document.

Autoritatea susține că data reluării exporturilor ar putea fi devansată dacă măsurile de monitorizare și calendarul de vaccinare sunt respectate de autorități, medici veterinari și crescători.

Alexandru Bociu afirmă că obiectivul este ieșirea cât mai rapidă din actuala situație epidemiologică și reluarea comerțului extern.