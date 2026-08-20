Focar de variolă ovină confirmat în Peceneaga. Zeci de animale sunt afectate

Un nou focar de variolă ovină a fost confirmat în județul Tulcea, la Peceneaga, unde zeci de animale sunt deja afectate, iar autoritățile se tem de extinderea bolii. În condițiile în care virusul a apărut și în localitățile învecinate, autoritățile cer măsuri urgente pentru limitarea circulației animalelor și protejarea efectivelor.

Un focar de variolă ovină a fost confirmat în localitatea Peceneaga, județul Tulcea, a anunțat joi, în cadrul ședinței Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Tulcea, directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA), Bogdan Peșca.

Peceneaga se află la peste 60 de kilometri de comuna Valea Nucarilor, unde au fost identificate recent cazuri de variolă ovină. Potrivit reprezentantului DSVSA Tulcea, primele semne ale bolii au fost observate de proprietar pe 15 august. Acesta a anunțat medicul veterinar pe 17 august, iar în ziua următoare o echipă a DSVSA a prelevat probe pentru analize.

Institutul de referință din Capitală a confirmat pe 19 august prezența bolii și a stabilit că este vorba despre o tulpină cu virulență foarte mare. Focarul a provocat deja mortalități în rândul animalelor. Miercuri erau raportate 12 oi moarte și alte 35 afectate, dintr-un efectiv total de aproximativ 400 de animale.

Proprietarii animalelor afectate de boală urmează să primească despăgubiri din partea statului. În paralel, la nivelul autorității naționale competente funcționează un grup de lucru care colaborează cu instituția omoloagă europeană pentru identificarea unor soluții de eradicare a bolii. Printre măsurile analizate se află și vaccinarea animalelor expuse.

Potrivit informațiilor prezentate de DSVSA, variola ovină se poate transmite pe cale aeriană, prin contact direct sau indirect, dar și prin intermediul insectelor hematofage. În acest context, proprietarii au responsabilitatea de a lua măsuri pentru protejarea efectivelor de animale pe care le dețin și pentru limitarea răspândirii bolii.

„Cronologia evenimentelor arată că, pe data de 15 august, proprietarul a observat primele semne ale bolii, pe 17 august a anunţat medicul veterinar, în ziua următoare o echipă a DSVSA a prelevat probe, iar, pe 19 august, institutul de referinţă din Capitală a confirmat boala ca fiind de o virulenţă foarte mare. Avem mortalitate acolo. Ieri (miercuri – n.r.), erau 12 animale moarte, iar alte 35, afectate. Numărul total de animale este de 400”, a spus Peşca.

În timpul ședinței CJSU, autoritățile au subliniat necesitatea adoptării unor măsuri de prevenție imediate, în contextul în care creșterea animalelor reprezintă una dintre principalele ocupații ale populației din mediul rural.

Reprezentanții autorităților au solicitat interzicerea circulației animalelor în județ, cu excepția celor destinate abatoarelor. O măsură similară a fost aplicată până pe 5 august, când restricția a fost suspendată la nivel național, în urma protestelor organizate la București de fermierii din România.

Membrii CJSU Tulcea au atras atenția și asupra necesității ca toate autoritățile publice locale să dispună de perimetre stabilite și autorizate pentru îngroparea efectivelor de animale în situații excepționale. În prezent, doar o parte dintre autoritățile locale au această posibilitate asigurată, alături de trei agenți economici și o persoană fizică.

În comuna Valea Nucarilor, variola ovină și caprină a fost identificată în trei exploatații, unde sunt crescute în total peste 500 de animale. În același timp, medicii DSVSA anchetează o nouă suspiciune de variolă în satul Agighiol.

Boala virală, extrem de contagioasă, a fost depistată și în județele învecinate Brăila și Constanța, ceea ce sporește riscul de extindere a focarelor și determină autoritățile să insiste asupra respectării măsurilor de prevenție și control.