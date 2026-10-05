China a anunțat deschiderea unei investigații antidumping privind importurile provenite din Uniunea Europeană

China a deschis o investigație antidumping asupra importurilor de p-nitrotoluen din Uniunea Europeană, după ce industria locală a reclamat practicile comerciale ale producătorilor europeni.

Ministerul Comerțului din China a anunțat deschiderea unei investigații antidumping privind importurile de p-nitrotoluen provenite din Uniunea Europeană. P-nitrotoluenul, cunoscut și sub denumirea de para-nitrotoluen, este un produs chimic intermediar utilizat în fabricarea coloranților, medicamentelor și pesticidelor. China este un important producător și exportator al acestei substanțe.

Ministerul Comerțului din China a precizat că investigația a fost declanșată în urma unei plângeri formulate de industria locală. Potrivit autorităților chineze, dovezile preliminare indică faptul că prețurile importurilor de p-nitrotoluen din Uniunea Europeană au scăzut cumulat cu aproape 60% în perioada 2022-2025.

Noua anchetă are loc pe fondul intensificării tensiunilor comerciale dintre China și Uniunea Europeană. În ultimii ani, cele două părți au recurs tot mai frecvent la investigații antidumping și la alte instrumente de apărare comercială împotriva produselor importate reciproc.

O investigație antidumping este o verificare făcută de o țară pentru a vedea dacă firmele străine vând un produs pe piața sa la un preț considerat neloial de mic, afectând producătorii locali.

În cazul de față, China verifică dacă producătorii din Uniunea Europeană au vândut p-nitrotoluen în China la prețuri atât de mici încât au afectat industria chineză. Dacă autoritățile chineze concluzionează că există dumping și că producătorii locali au fost prejudiciați, China poate introduce taxe antidumping la importurile respective. Astfel, produsul importat devine mai scump, iar producătorii locali sunt protejați de concurența considerată neloială.