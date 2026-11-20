Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) pregătește o nouă strategie pentru piața de capital din România, care va pune accent pe simplificarea legislației și adoptarea noilor tehnologii. Prim-vicepreședintele instituției, Gabriel-Ioan Avrămescu, a anunțat că România va avea în curând și un cadru național de reglementare a criptoactivelor. Declarațiile au fost făcute vineri, la lansarea Pieței de Creștere a Bursei de Valori București.

Autoritatea de Supraveghere Financiară intenționează să înceapă consultările pentru elaborarea unei noi strategii de dezvoltare a pieței de capital.

Anunțul a fost făcut vineri de Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreședinte al ASF, la evenimentul organizat de Bursa de Valori București.

Noua strategie va urma actualului program pentru perioada 2023-2026, care se încheie în luna decembrie.

Potrivit oficialului, principalele obiective vor fi modernizarea cadrului legislativ, simplificarea reglementărilor și consolidarea pieței financiare.

„Odată cu încheierea acestui ciclu 2023-2026, în care strategia pieței de capital și-a dus la îndeplinire misiunea, vom iniția dezbateri pentru o nouă strategie a pieței de capital”, a declarat Avrămescu.

Reprezentantul ASF a explicat că instituția urmărește crearea unui cadru de reglementare mai eficient.

„Ne dorim să discutăm, cel puțin din punctul de vedere al Autorității de Supraveghere Financiară, despre un cadru de reglementare modern, un cadru de reglementare simplificat, un cadru de reglementare consolidat”, a precizat acesta.

Un alt obiectiv al viitoarei strategii privește integrarea noilor tehnologii în sectorul financiar.

Gabriel-Ioan Avrămescu a anunțat că autoritățile pregătesc un cadru național de reglementare pentru criptoactive.

„Știm cu toții impactul pe care îl au criptoactivele asupra piețelor financiare și, de ce nu, asupra vieții fiecăruia dintre noi. De altfel, urmează să avem și un cadru de reglementare la nivel național, cât de curând, în ceea ce privește criptoactivele”, a declarat prim-vicepreședintele ASF.

Oficialul nu a precizat un calendar exact pentru adoptarea noilor reglementări.

Acesta a subliniat însă că dezvoltarea tehnologiilor financiare presupune și o gestionare atentă a riscurilor.

„Noi trebuie să vedem cum le vom face față și cât de bine pregătiți vom fi în ceea ce privește gestionarea riscurilor care derivă din aceste noi tehnologii”, a explicat Avrămescu.

Potrivit acestuia, instituțiile implicate trebuie să parcurgă mai multe etape pentru a asigura protecția pieței și încrederea investitorilor.

Prim-vicepreședintele ASF consideră că piața financiară românească trebuie să intre într-o nouă etapă de dezvoltare.

Acesta a subliniat că România a demonstrat stabilitate și a reușit să câștige încrederea investitorilor.

Următorul obiectiv ar trebui să fie creșterea relevanței pieței de capital la nivel european.

„Suntem stabili, suntem solizi, am demonstrat că putem să oferim încredere. Cred că trebuie să trecem la etapa următoare, să ne dezvoltăm și să devenim relevanți nu doar la nivel regional, ci mai ales la nivel european”, a declarat Avrămescu.

Oficialul a adăugat că această dezvoltare necesită instrumente financiare și oportunități de investiții mai diversificate.

„Nu putem să facem aceste lucruri fără să avem toate instrumentele și toate oportunitățile active pentru investitori”, a explicat reprezentantul ASF.

Acesta a menționat că modernizarea reglementărilor se află și pe agenda grupurilor consultative constituite la nivelul administrației prezidențiale.

Declarațiile reprezentantului ASF au fost făcute cu ocazia lansării unui nou segment al Bursei de Valori București.

Piața de Creștere a fost lansată vineri și include 23 de companii.

Noul segment este destinat întreprinderilor mici și mijlocii, precum și societăților cu potențial de dezvoltare.

Gabriel-Ioan Avrămescu a amintit că realizarea acestui proiect reprezenta unul dintre obiectivele strategiei pieței de capital pentru perioada 2023-2026.

„Vorbea Remus mai devreme despre strategia pieței de capital 2023-2026, care se va încheia în luna decembrie. Acesta era unul dintre obiectivele asumate prin această strategie, pe care nu reușisem să îl îndeplinim până în acest an”, a declarat oficialul, făcând referire la Remus Vulpescu, directorul general al BVB.

Lansarea noului segment are loc în contextul eforturilor de dezvoltare a pieței de capital și de diversificare a oportunităților disponibile pentru investitori.