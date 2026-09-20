Tanczos Barna, anunț pentru crescătorii de oi și capre. Primul pas pentru reluarea exporturilor

România a obținut aprobarea Comisiei Europene pentru Planul de Acțiune pregătit în vederea deblocării exporturilor de ovine și caprine. Ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tanczos Barna, consideră decizia un prim pas important pentru reluarea comerțului internațional cu animale din aceste categorii.

Documentul fusese transmis Comisiei Europene de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) pe 11 septembrie.

După aprobarea planului, autoritățile române urmează să continue discuțiile pentru adoptarea celorlalte măsuri necesare reluării exporturilor. În același timp, ANSVSA va trebui să pună în aplicare măsurile asumate prin document.

„Continuăm demersurile diplomatice pentru adoptarea următoarelor decizii necesare reluării exporturilor de ovine şi caprine, iar ANSVSA trebuie să implementeze într-un mod profesionist Planul de Acţiune”, a notat Tanczos Barna, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul interimar al Agriculturii a avut vineri o discuție prin videoconferință cu Oliver Varhelyi, comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor.

În cadrul discuției, Tanczos Barna a prezentat măsurile adoptate în România pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine. Oficialul român a susținut, de asemenea, necesitatea adaptării regulilor europene astfel încât să poată fi permis exportul animalelor vaccinate și a mulțumit experților Comisiei Europene pentru colaborarea din ultimele luni.

Planul transmis Bruxelles-ului stabilește inclusiv modul de utilizare a celor 1,3 milioane de doze de vaccin pe care România le-a obținut gratuit de la nivel european.

Potrivit informațiilor comunicate anterior de ANSVSA, vaccinurile urmează să fie administrate diferențiat.

Schema completă de imunizare va fi aplicată exclusiv în cele două județe din Dobrogea. Conform ANSVSA, soluția aprobată a fost concepută astfel încât exporturile de carcase și produse din lapte să nu fie afectate.

Șase piețe de export, securizate în condiții de vaccinare

În paralel cu aprobarea planului european, autoritățile veterinare române au încheiat acorduri care vizează menținerea unor piețe externe în condițiile vaccinării în schemă completă.

ANSVSA a anunțat semnarea unor tratate internaționale cu șase state: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia.

Alte șapte acorduri de acest tip se află în negocieri avansate. Obiectivul este ca România să dispună de mai multe piețe pentru export în momentul în care noul statut epidemiologic va permite reluarea comerțului.

Situația exporturilor s-a aflat și printre principalele teme ridicate de crescătorii de animale care au protestat marți în Piața Victoriei.

Oierii și-au exprimat nemulțumirea față de modul de gestionare a focarelor de pestă a micilor rumegătoare și variolă ovină, inclusiv față de măsurile care presupun sacrificarea animalelor.

Restricțiile aplicate exporturilor de oi și capre ca urmare a pestei micilor rumegătoare s-au numărat, de asemenea, printre motivele protestului.