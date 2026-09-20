Pachețelul copilului pentru școală: Ce recipiente sunt mai sigure decât cele din plastic

Pachețelul pregătit pentru școală poate ascunde un risc la care puțini părinți se gândesc: recipientul în care este pusă mâncarea. Unele materiale pot elibera substanțe chimice în alimente, mai ales la căldură. Există însă alternative mai sigure, reutilizabile și mai prietenoase cu mediul pe care părinții le pot alege.

Părinții care pregătesc zilnic pachețelul pentru școală trebuie să fie atenți nu doar la alimentele pe care le pun în ghiozdanul copiilor, ci și la recipientele în care acestea sunt depozitate. Unele recipiente convenționale din plastic pot conține substanțe chimice precum BPA, ftalați sau plumb, care se pot infiltra în alimente, mai ales atunci când acestea sunt ținute la cald.

Odată ajunse în organism, aceste substanțe pot provoca tulburări hormonale sau probleme de dezvoltare. Tocmai de aceea, specialiștii în nutriție recomandă utilizarea unor recipiente alimentare sigure și nontoxice, care pot contribui la protejarea sănătății copiilor și, în același timp, la reducerea deșeurilor de plastic.

Potrivit specialiștilor, materialul din care este fabricat recipientul reprezintă unul dintre cele mai importante aspecte de care părinții trebuie să țină cont atunci când aleg recipientele pentru pachețelul copiilor.

Printre variantele recomandate se numără recipientele din oțel inoxidabil, pungile din hârtie din ceară de albine și recipientele din sticlă.

Oțelul inoxidabil este considerat una dintre cele mai potrivite variante, în condițiile în care recipientele pentru școală pot fi scăpate pe jos de copii. Spre deosebire de sticlă, acestea nu se sparg la fel de ușor atunci când sunt lovite sau scăpate accidental.

Un alt aspect important este sistemul de închidere. Recipientele trebuie să se închidă etanș, pentru a evita scurgerea alimentelor în rucsac și deteriorarea rechizitelor aflate în interior.

Specialiștii în nutriție recomandă ca recipientele să fie reutilizabile. În acest fel, cantitatea de deșeuri poate fi redusă, ceea ce reprezintă un avantaj atât pentru familie, cât și pentru mediul înconjurător.

Siliconul a fost considerat mult timp o alternativă sigură la plastic. Este flexibil și durabil și nu conține substanțele chimice întâlnite în plastic. Totuși, formulele utilizate pentru fabricarea produselor din silicon pot ridica probleme.

Nu toate formulele sunt sigure și nu toate folosesc ingrediente mai puțin toxice. De exemplu, produsele de copt realizate din silicon pot elibera numeroase substanțe chimice care pot provoca perturbări endocrine.

În 2022, Organizația Europeană a Consumatorilor a atras atenția asupra riscurilor pentru sănătate asociate formelor de copt din silicon. Datele unui studiu au arătat că peste 23% dintre formele din silicon testate au eliberat substanțe chimice în urma utilizării repetate.

Pentru părinții care caută o variantă rapidă și nontoxică pentru împachetarea alimentelor, o alternativă este hârtia din ceară de albine.

Ea reprezintă o variantă ecologică, reutilizabilă și naturală atât la silicon, cât și la foliile alimentare. Hârtia din ceară de albine poate păstra prospețimea alimentelor și poate avea, de asemenea, efect antibacterian.