Ce punem în pachetul pentru școală? Idei pentru zilele de post, zilele obișnuite și perioada menstruației

Pachetul pentru școală nu trebuie să fie mereu același sandviș pregătit în grabă. De la variante vegane, potrivite pentru zilele de post, până la combinații bogate în proteine, fier și magneziu, există soluții pentru fiecare zi. Iată 30 de idei gustoase, sățioase și ușor de pregătit pentru copii.

Pachetul pentru școală poate deveni o adevărată provocare pentru părinți, mai ales atunci când trebuie să fie gustos, sățios și ușor de consumat între ore.

În funcție de zi, alimentația poate fi adaptată pentru perioadele de post, pentru zilele obișnuite sau pentru momentele în care fetele au menstruație și pot avea nevoie de alimente bogate în fier, magneziu și grăsimi sănătoase.

În zilele de post, un pachet consistent nu trebuie să însemne renunțarea la proteine și nutrienți. Hummusul, năutul, lintea, fasolea, semințele și nucile pot contribui la o masă sățioasă, iar legumele și fructele completează aportul de vitamine și fibre.

O variantă ușor de pregătit este wrapul cu hummus și falafel. O lipie integrală poate fi umplută cu hummus, chiftele de falafel coapte, castraveți, roșii și salată verde. Pentru un pachet diversificat poate fi pregătită și o salată de fasole roșie cu porumb, ardei gras, pătrunjel, ceapă verde, ulei de măsline și zeamă de lămâie, alături de crackers integrali.

Pateul de linte roșie întins pe pâine de secară poate fi o altă soluție practică. Pasta de linte poate fi aromatizată cu puțin chimen și usturoi și poate fi însoțită de bastonașe de morcov și ardei kapia. Tot pentru școală poate fi pregătită o salată rece de paste cu pesto vegan, roșii uscate și măsline.

Pentru zilele în care copilul preferă ceva dulce, dar consistent, sandvișul cu unt de arahide 100%, banană și semințe de chia este o opțiune simplă. Zacusca de vinete sau de ciuperci întinsă pe pâine prăjită, alături de țelină apio și castraveți, poate fi, de asemenea, inclusă în caserolă.

O variantă mai neobișnuită sunt buletele de orez cu legume, inspirate de onigiri, în care orezul este amestecat cu mazăre, morcov ras și susan și poate fi învelit parțial în foi de alge nori. Năutul crocant copt la cuptor, combinat cu quinoa, pătrunjel și roșii cherry, oferă o masă vegetală consistentă.

Guacamole cu triunghiuri de lipie coapte și semințe de floarea-soarelui poate fi o altă idee potrivită pentru școală. De asemenea, lipia unsă cu tahini, miere sau sirop de arțar și nucă măcinată, servită cu felii de măr, poate reprezenta o gustare energizantă.

În zilele obișnuite, pachetul poate include mai multe surse de proteine, precum carne slabă, ouă, pește, lactate și brânzeturi, alături de legume și produse integrale.

Un sandviș cu pâine integrală, cremă de brânză, piept de pui la grătar, rucola și ardei gras este ușor de transportat și consumat. O altă variantă este wrapul cu ton în suc propriu, porumb, puțin iaurt grecesc și frunze de salată.

Brioșele sărate preparate la cuptor din ouă, legume, șuncă slabă de curcan și cașcaval ras pot fi pregătite în avans și puse în caserolă. Salata rece de paste cu mozzarella, roșii cherry, busuioc și puțin ulei de măsline este potrivită pentru copiii care preferă mesele reci.

Quesadilla cu pui, cașcaval și ardei gras, tăiată în triunghiuri, poate fi o alternativă la sandvișul clasic. La fel de simplu de pregătit este un sandviș cu șuncă de curcan, brânză Gouda și castravete proaspăt, făcut într-o chiflă cu semințe.

Pentru un pachet mai consistent poate fi pregătit un rulou de omletă în lipie integrală, simplu sau cu spanac, servit cu roșii cherry. Mini-chifteluțele de pui sau vită, coapte la cuptor, pot fi puse într-o caserolă împreună cu bastonașe de morcov și castravete și un recipient mic cu sos de iaurt și mentă.

Salata Caesar poate fi adaptată pentru școală cu piept de pui, salată romaine, crutoane integrale, parmezan și un dressing lejer pe bază de iaurt. Pentru o variantă diferită, părinții pot pregăti pancake-uri sărate cu brânză, măsline și mărar, care pot fi consumate și reci.

În perioada menstruației, alimentația poate pune accent pe surse de fier, proteine, magneziu și grăsimi sănătoase. Asocierea alimentelor bogate în fier cu surse de vitamina C poate favoriza absorbția fierului, în timp ce nucile și semințele oferă magneziu și alte minerale.

Un wrap cu spanac, hummus și fâșii de curcan este o variantă consistentă pentru zilele în care nivelul de energie poate fi mai scăzut. Salata de quinoa cu avocado și somon afumat aduce proteine, grăsimi nesaturate și acizi grași Omega-3.

Pentru un sandviș simplu poate fi folosită o pastă de ou, alături de baby spanac și felii de ardei roșu, care reprezintă o sursă de vitamina C. Pastele integrale cu sos de nucă și spanac pot oferi energie și o combinație de carbohidrați complecși, grăsimi sănătoase și minerale.

O altă idee este pâinea integrală cu pateu de ficat de casă și ardei roșu. Ficatul este o sursă importantă de fier, însă trebuie consumat cu moderație, iar pachetul trebuie păstrat în condiții adecvate de temperatură.

Pentru gustare pot fi pregătite brioșe de ovăz cu banană și ciocolată neagră cu un conținut ridicat de cacao. Un mix de nuci, semințe de dovleac, curmale și puțină ciocolată neagră poate fi pus într-o caserolă mică și consumat între ore.

Salata de linte verde cu fâșii de carne de vită și pătrunjel reprezintă o altă combinație bogată în fier, iar dressingul cu lămâie poate contribui la absorbția fierului din alimentele vegetale. Iaurtul grecesc cu semințe de chia și zmeură sau afine poate completa pachetul prin aportul de proteine, calciu, fibre și antioxidanți.

La final, batoanele de ovăz cu tahini și semințe de dovleac sunt o variantă practică pentru zilele aglomerate. Indiferent de perioada lunii, un pachet pentru școală bine construit ar trebui să fie adaptat preferințelor copilului și să includă, pe cât posibil, o combinație de carbohidrați, proteine, grăsimi sănătoase, legume și fructe.