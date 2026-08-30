Prețurile grâului și porumbului au atins maximele ultimilor trei ani. Ce se întâmplă pe piața cerealelor?

Grâul și porumbul intră într-o perioadă de scumpiri puternice, pe fondul unor probleme care amenință oferta globală. Războiul din regiunea Mării Negre, vremea extremă și revizuirea recoltelor americane pun presiune pe piețe.

Prețurile porumbului și grâului au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii peste trei ani, însă evoluția celor două cereale are la bază factori diferiți. În cazul porumbului, avansul este susținut în principal de temerile privind oferta din SUA, în timp ce, pentru grâu, principala cauză o reprezintă perturbările exporturilor din regiunea Mării Negre.

Contractele futures pentru grâu au încheiat ședința de vineri în creștere cu 3,1%, la 784 de cenți pe bușel, după ce au atins 790,25 cenți pe bușel, cel mai ridicat nivel din februarie 2023. În această săptămână, prețul grâului a urcat cu 12,1%, aceasta fiind cea mai mare creștere săptămânală din martie 2022. De la începutul anului 2026, avansul depășește 54%.

Porumbul a încheiat ședința la 536,5 cenți pe bușel, în creștere cu 0,6%, după ce în timpul tranzacțiilor a ajuns la cel mai ridicat nivel din iulie 2023. În această săptămână, prețul porumbului a crescut cu 5,5%, iar în august 2026 avansul a ajuns la 15,6%, apropiindu-se de cea mai bună evoluție lunară înregistrată din aprilie 2021.

Presiunea asupra prețurilor porumbului este amplificată de cele mai recente estimări ale Departamentului american al Agriculturii. Instituția și-a redus prognoza privind randamentul culturii de porumb cu 2,3 bușeli pe acru, până la 180,7 bușeli, o ajustare mai mare decât anticipau traderii. Canicula din luna iulie, ploile abundente și apariția unor boli fungice au afectat suplimentar perspectivele recoltei din SUA.

În același timp, piața cerealelor este influențată de evoluțiile din Europa și regiunea Mării Negre. Seceta și temperaturile extreme din Europa, cererea puternică pentru export și reducerea livrărilor din Ucraina contribuie la creșterea presiunilor asupra ofertei și mențin prețurile grâului și porumbului la niveluri ridicate.

În cazul grâului, principalul factor care susține creșterea prețurilor este deteriorarea fluxurilor comerciale din regiunea Mării Negre. Rusia și Ucraina asigură împreună peste un sfert din exporturile mondiale de grâu, iar intensificarea conflictului a amplificat temerile privind disponibilitatea cerealelor pe piețele internaționale.

Atacurile din Marea Azov și asupra infrastructurii rusești utilizate pentru exportul cerealelor, precum și loviturile care au vizat nave din regiunea Mării Negre au afectat transporturile. În acest context, asigurarea navelor a devenit mai dificilă, ceea ce adaugă presiune asupra fluxurilor comerciale și asupra prețurilor.

Vremea nefavorabilă complică și mai mult situația de pe piața cerealelor. Valul sever de căldură ar fi redus producția europeană de grâu cu aproximativ 8-10 milioane de tone, în timp ce seceta a afectat culturile și în statele americane Texas, Oklahoma și Kansas.

Atingerea unor maxime multianuale atrage acum și interesul traderilor, care urmăresc îndeaproape tendințele de pe piață. Achizițiile acestora contribuie la consolidarea avansului și oferă un nou impuls creșterii prețurilor grâului.