România, în fața unei oportunități uriașe. Importatorii de grâu caută alternative la cerealele din Ucraina și Rusia

Grâul european intră într-o perioadă favorabilă, pe măsură ce războiul ruso-ucrainean readuce în prim-plan riscurile pentru exporturile din Marea Neagră. Prețurile au crescut rapid, iar importatorii caută surse alternative de aprovizionare. România și Bulgaria ar putea beneficia de această schimbare.

Piața europeană a grâului începe să beneficieze de riscurile tot mai mari asociate exporturilor din bazinul Mării Negre. Posibila escaladare a războiului dintre Rusia și Ucraina alimentează temerile privind noi perturbări ale transporturilor de cereale, iar unii importatori își reorientează deja achizițiile către Uniunea Europeană. Incertitudinea s-a transmis rapid pe piețele internaționale.

Contractele futures pentru grâul cu livrare în decembrie, tranzacționate la Euronext, au urcat cu 4%, până la 246,25 euro pe tonă, cel mai ridicat nivel înregistrat din 24 iulie. La Chicago, cotațiile grâului au avansat cu aproape 6%.

Presiunea asupra exporturilor din regiune nu este legată doar de perspectiva unor eventuale atacuri asupra infrastructurii ucrainene. Și capacitatea portuară a Rusiei este afectată. Reparațiile la NKHP, unul dintre cele trei mari terminale de cereale din Novorossiisk, în urma unor avarii, ar putea dura până la patru luni.

O perioadă atât de lungă ar putea limita capacitatea Rusiei de a menține și de a restabili fluxurile de export prin Marea Neagră. În același timp, perspectiva unor noi atacuri asupra Ucrainei reduce șansele unei reveniri rapide la un transport comercial stabil pe principalele rute de export din regiune.

Riscurile logistice îi determină pe cumpărători să caute surse alternative. Bangladesh a cumpărat grâu din Bulgaria și este interesat de grâul românesc, în timp ce importatorii din Egipt urmăresc cu atenție evoluțiile din bazinul Mării Negre.

Diferența de preț rămâne însă considerabilă. Pentru livrările din septembrie, grâul rusesc și ucrainean cu un conținut de proteină de 11,5% este oferit la aproximativ 207-212 dolari pe tonă FOB, în timp ce grâul francez este cotat la 271-274 de dolari pe tonă FOB.

Astfel, cumpărătorii trebuie să aleagă între un preț mai mic, dar asociat unor riscuri logistice mai mari, și grâul european, mai scump, însă cu perspectiva unor livrări mai previzibile.

Pentru producătorii europeni, schimbarea poate reprezenta o oportunitate. Pe măsură ce incertitudinea din Marea Neagră se accentuează, grâul din Uniunea Europeană devine mai atractiv pentru importatorii care pun siguranța aprovizionării înaintea celui mai mic preț.

Evoluția prețurilor grâului va depinde în continuare de modul în care se desfășoară conflictul dintre Rusia și Ucraina, de situația infrastructurii portuare și de capacitatea exportatorilor din regiune de a menține fluxurile comerciale.

În cazul în care riscurile logistice se accentuează, grâul european ar putea câștiga în continuare teren pe piețele internaționale. Pentru moment, însă, diferența de preț în favoarea cerealelor rusești și ucrainene rămâne un argument important pentru cumpărători.