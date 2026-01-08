Numărul tinerilor care aleg să urmeze studii universitare în Republica Moldova continuă să crească în anul academic 2025/2026, atât la nivel de masterat, cât și de licență, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică de la Chișinău.

Statisticile indică o evoluție pozitivă a înmatriculărilor față de anul precedent, confirmând interesul tot mai mare pentru educația superioară, în special în domeniile cu relevanță economică și socială ridicată.

În anul de studii 2025/2026, la programele de masterat ale universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 5.800 de persoane, ceea ce reprezintă o creștere de 13% comparativ cu anul universitar 2024/2025.

Structura opțiunilor de studiu arată că domeniul business, administrare și drept rămâne principala alegere a masteranzilor, fiind preferat de 41% dintre studenții înmatriculați în anul I, față de 40,2% în anul anterior.

Un alt domeniu cu o pondere semnificativă este educația, care a atras 21,4% dintre masteranzi, menținând un nivel relativ constant față de anul precedent.

Sănătatea ocupă un loc important în ierarhia preferințelor, cu 11,7% dintre studenți, în timp ce ingineria, tehnologiile de prelucrare, arhitectura și construcțiile au fost alese de 8,4% dintre tineri, înregistrând o ușoară scădere față de anul anterior.

Domenii precum tehnologiile informațiilor și telecomunicațiilor, artele și științele umanistice, științele sociale sau cele agricole continuă să atragă procente mai mici, însă fără variații majore.

Creșteri notabile se înregistrează și la nivelul studiilor de licență. În anul universitar 2025/2026, la programele de licență au fost înmatriculate 17.800 de persoane, cu 11,1% mai mult decât în anul precedent.

Aproape jumătate dintre studenții admiși în anul I au optat pentru domeniul business, administrare și drept, care concentrează 41,8% din totalul înmatriculărilor, în ușoară creștere față de 2024/2025.

Ingineria, tehnologiile de prelucrare, arhitectura și construcțiile câștigă teren la nivel de licență, cu o pondere de 12,1%, față de 11,1% în anul anterior.

În schimb, domeniul educației, ales de 9,9% dintre studenți, precum și artele, științele umanistice și sănătatea, înregistrează scăderi moderate.

Per ansamblu, datele arată o orientare clară a tinerilor spre specializări considerate mai ofertante din perspectiva angajării și a stabilității profesionale pe termen mediu și lung.