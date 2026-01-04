Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a afirmat duminică seară, la Antena 3, că sistemul de rezidențiat necesită o reformă de structură, subliniind că numărul rezidenților este de trei ori mai mare decât capacitatea reală a sistemului de sănătate, iar cifrele de școlarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani.

”Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a declarat Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena 3.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a subliniat importanța corelării numărului de posturi disponibile în sistem cu cel al rezidenților, pentru a crea un sistem predictibil. Totodată, el a menționat că nu deține în prezent statistici privind medicii care vor ieși la pensie în următorii ani.

”Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteţi imagina, nu există această… Sau atunci când UMF-urile şi Ministerul Sănătăţii scot numărul de posturi şi de locuri la rezidenţiat, nu se ţine cont de acest indicator foarte important. Pentru că eu anul acesta am scos un număr de locuri de pregătire pentru rezidenţiaţi, pentru că aşa mi-au dat, istoric vorbind, universităţile cifrele. Eu nu sunt sigur că aceste cifre sunt corelate cu nevoia de număr de medici pe anumite specialităţi”, a afirmat ministrul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că intenționează, împreună cu universitățile, să creeze o hartă clară a locurilor disponibile pentru rezidenți în următorii ani. De asemenea, el a precizat că la nivelul Ministerului Sănătății a fost propusă ideea reînființării stagiaturii.