Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat duminică seară, la Antena 3, că decizia Guvernului de a reduce cu o zi plata concediilor medicale decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate a fost adoptată la finalul anului trecut.

”În primul rând, această practică nu este doar în România şi nu s-a întâmplat aici pentru prima dată. Nu este o idee care nu are un fundament sau o cifră în spate. În multe ţări din Uniunea Europeană, prima, a doua şi chiar a treia zi de concediu medical nu sunt plătite de nimeni”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a precizat că această măsură este aplicată pe scară largă și are ca obiectiv principal reducerea numărului de concedii medicale de scurtă durată, domeniu în care s-au constatat abuzuri.

Ministrul Sănătății a mai spus că măsurile adoptate anul trecut au generat economii medii de aproximativ 120 de milioane de lei pe lună din concediile medicale de scurtă durată, fonduri care au fost redirecționate către sistemul sanitar, inclusiv pentru introducerea a 41 de noi molecule pe lista medicamentelor compensate.

Totodată, Rogobete a arătat că, în urma controalelor desfășurate anul trecut privind concediile medicale, au fost deschise numeroase procese și au fost sancționați mulți medici.

Referitor la neplata primei zile de concediu medical, ministrul Sănătății a explicat că normele de aplicare vor lua în considerare situații specifice, cum ar fi pacienții oncologici sau cei cu alte afecțiuni care necesită concedii medicale lunare.

Guvernul a decis reducerea indemnizației de asigurări sociale de sănătate pentru prima zi de concediu. Angajatorul va suporta plata pentru zilele 2–6, iar de la ziua a 7-a până la vindecare, plata va fi efectuată din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). Măsura va fi aplicată pe perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că raportul Corpului de Control privind situația de la Spitalul Județean Constanța, unde managerul a semnalat că 70% dintre medici beneficiază de scutiri de gărzi fără motive medicale, va fi transmis Parchetului. Rogobete a precizat că fenomenul scutirilor de gărzi „a denaturat” activitatea spitalului.

”Problema gărzilor şi acest fenomen este cunoscut de ani de zile, se discută despre această problemă, din păcate nu s-au luat măsuri concrete care să limiteze acest fenomen. Nu am o cifră cu numărul de medici care au scutire medicală la nivel naţional”, a declarat, duminică seară, la Antena 3, ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete a afirmat că situația de la Constanța, unde 70% dintre cadrele medicale beneficiază de scutire de gardă pe motive medicale, „este o cifră care, evident, iese din context”.

”Sigur că în orice colectiv există persoane care au anumite probleme medicale pe care le respect şi de care trebuie să ţinem cont (…) însă 70% sau peste 70% din personal să fie scutit medical pentru gardă este un fenomen care clar că a denaturat şi acesta este motivul pentru care Corpul de Control va pleca la Constanţa şi va verifica situaţia administrativă”, a precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că își dorește un raport corect și complet, precizând că acesta va fi transmis Parchetului.

”Îmi doresc un raport cât mai complet şi cât mai corect, dar astfel încât să înţelegem fenomenul din acea unitate sanitară (…) dacă se identifică şi probabil că se va identifica că un număr important din ele au fost emise în mod fraudulos, cei responsabili vor răspunde cel mai probabil în zona penală. Raportul Corpului de Control va fi trimis la Parchet, dacă se identifică elemente de natură penală”, a anunţat Rogobete.

Alexandru Rogobete a transmis că multe dintre scutirile medicale pentru gărzi de la Spitalul Județean Constanța par să nu reflecte realitatea, menționând că unii medici care beneficiază de astfel de scutiri activează în continuare în mediul privat. În urma acestor constatări, ministrul a anunțat trimiterea Corpului de Control la spital și solicitarea reevaluării medicale a scutirilor de gardă de către Comisia de Medicină a Muncii, după ce managerul unității a semnalat că 70% din personalul medical nu efectuează gărzi.