Raportul analizează evoluția valorii punctului de pensie, indicator care determină nivelul pensiei lunare. Un punct de pensie se obține prin realizarea unui venit anual apropiat de media națională, iar pensia lunară se calculează prin înmulțirea punctelor acumulate cu valoarea acestuia.

Conform estimărilor, valoarea punctului va crește de la 40,79 euro la aproximativ 42,31 euro în 2026 și ar putea ajunge la 43,78 – 44,75 euro în 2027, în funcție de scenariul economic, conform informațiilor publicate de Echo24.

Creșterea pensiilor depinde în principal de evoluția salariilor brute, iar nivelul minim legal al pensiei, stabilit la 48% începând cu 2025, oferă un efect de stabilizare. Raportul ia în considerare trei scenarii economice și estimează o majorare de circa 3,5% între 2026 și 2027 în scenariul realist. Inflația rămâne un factor important, putând diminua puterea de cumpărare a pensiei.

Analiza istorică arată că pensiile au urmat un trend ascendent, iar pentru românii care contribuie constant la sistemul german, fiecare an lucrat și fiecare punct acumulat contează semnificativ pentru veniturile viitoare. Prognozele oferă o orientare utilă, dar decizia finală rămâne la autoritățile germane și este anunțată anual, cu puțin timp înainte de 1 iulie.

Amintim că problema sustenabilității finanțării pensiilor rămâne un subiect central în Europa, iar în Germania discuțiile legate de sistemul public de pensii au revenit în prim-plan. Presiunile demografice cresc, populația se îmbătrânește rapid, iar povara asupra sistemului de pensii devine tot mai mare, ceea ce determină autoritățile și think-tank-urile să analizeze măsuri de ajustare a structurii pensiilor.

Un think-tank apropiat Uniunii Creștin-Democrate (CDU) a propus public ca vârsta legală de pensionare să depășească pragul actual de 67 de ani pentru a garanta viabilitatea sistemului pe termen lung. Reprezentanții organizației economice a CDU avertizează că sistemul german se confruntă cu dificultăți din cauza dezechilibrului dintre numărul crescând de pensionari și numărul relativ redus de contribuabili, fenomen accentuat de scăderea natalității și îmbătrânirea populației.

În prezent, vârsta standard de pensionare este de 67 de ani, iar propunerea CDU face parte dintr-un set de reforme menite să modernizeze structura asigurărilor sociale și să asigure sustenabilitatea sistemului. Soluția propusă include, pe termen lung, legarea automată a vârstei de pensionare de speranța de viață, model deja implementat sau analizat în țări nordice precum Suedia, Danemarca sau Olanda.

Guvernul german a adoptat recent o lege prin care pensiile vor continua să crească în funcție de evoluția salariilor, însă economiștii atenționează că această măsură este costisitoare pentru buget și nu rezolvă problemele structurale pe termen lung. Propunerile CDU sunt parte dintr-o dezbatere mai amplă privind adaptarea sistemului de pensii la realitățile demografice și financiare, iar o decizie oficială privind majorarea vârstei de pensionare nu a fost încă luată.

Conform Ambasadei României în Germania, la finalul anului 2024 erau înregistrați oficial 909.756 cetățeni români rezidenți în această țară, mulți dintre aceștia fiind direct interesați de evoluția sistemului german de pensii. În acest context, modificările propuse privind vârsta de pensionare ar putea avea un impact semnificativ asupra planificării financiare și deciziilor privind munca pe termen lung.