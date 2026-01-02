Suma menționată nu reprezintă pensia lunară, ci totalul acumulat în contul Pilonului II, care se va adăuga pensiei de la stat și va fi plătită beneficiarilor conform legislației în vigoare. După 17 ani de funcționare, datele arată că banii din conturi reflectă fidel contribuțiile plătite: cu cât acestea au fost mai mari și mai constante, cu atât suma finală este mai ridicată.

Un angajat cu salariul mediu pe economie, pentru care angajatorul a virat contribuțiile fără întrerupere de la începutul sistemului, a acumulat, în medie, peste 50.000 de lei, în timp ce activul mediu pe întregul sistem este de puțin peste 22.000 de lei.

O problemă majoră este că doar aproximativ jumătate dintre participanți au contribuții virate efectiv în fiecare lună. Chiar dacă legea prevede că 4,75 puncte procentuale din contribuția totală la asigurările sociale trebuie direcționate către Pilonul II, acest lucru nu se întâmplă constant din cauza perioadelor fără contract de muncă, a muncii nedeclarate, a veniturilor fluctuante sau a întârzierilor angajatorilor. Toate aceste aspecte duc la sume mai mici la pensia privată.

Românii cu sume reduse în cont au totuși soluții pe termen lung. Primul pas este verificarea contribuțiilor pentru a confirma că angajatorul virează corect banii. Un al doilea pas este monitorizarea randamentelor fondurilor de pensii și, dacă este cazul, migrarea gratuită către fonduri mai performante, fără comisioane sau penalități. Diferențele de randament pe termen lung pot influența semnificativ suma finală acumulată.

Sistemul de pensii administrate privat are peste 8,3 milioane de participanți, administrează active totale de peste 200 de miliarde de lei și zeci de mii de persoane care îndeplinesc condițiile pentru a încasa pensia. Până acum, timp de peste 16 ani, nu a existat o lege clară care să stabilească modul de plată către beneficiari, iar plățile s-au făcut pe baza unor norme ASF. Situația s-a schimbat odată cu adoptarea unei legi a plății pensiilor private, aplicabile de anul acesta.

Noile reguli prevăd că persoanele care dobândesc dreptul la pensie, fie prin atingerea vârstei legale, incapacitate de muncă sau moștenitorii participanților decedați, pot încasa inițial cel mult 30% din suma acumulată. Restul se va plăti eșalonat, în tranșe egale cu pensia socială minimă, pe o perioadă de maximum șapte ani.

În prezent, conform normelor ASF, pensia putea fi plătită integral sau în tranșe pe maximum cinci ani, la alegerea participantului sau a moștenitorilor. Până acum, aproximativ 250.000 de români au început să încaseze pensia privată, iar peste 75% dintre ei au optat pentru plata unică, preferând să primească toți banii deodată.