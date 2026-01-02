Bursele din Europa au început 2026 într-un registru pozitiv, înregistrând valori record pentru mai multe indici majori, inclusiv STOXX 600 și FTSE 100. Această evoluție reflectă continuarea câștigurilor din anul anterior și consolidarea sentimentului investitorilor după pauza de sărbători.

La scurt timp după deschiderea piețelor, indicele pan-european STOXX 600 a urcat cu 0,6%, până la 596,94 puncte, apropiindu-se de pragul simbolic de 600 de puncte. Această performanță marchează a treia săptămână consecutivă de creștere pentru indice, într-un context în care investitorii și-au reluat activitatea după sărbătorile de Anul Nou.

Indicele european de referință a încheiat 2025 cu cea mai bună performanță de după 2021. Evoluțiile pozitive au fost susținute de reducerea ratelor dobânzilor, de măsurile fiscale implementate în Germania și de o rotație a capitalului de la acțiunile tehnologice americane, considerate prea scumpe pentru unii investitori.

Piețele au traversat în 2025 un an volatil, marcat de taxe vamale americane și alte tensiuni comerciale. În aprilie, impunerea de taxe generale de către președintele Donald Trump a provocat oscilații semnificative la nivel global, însă bursele europene și-au revenit în a doua parte a anului, încheind 2025 pe un trend ascendent.

Vineri, indicele britanic FTSE 100 a atins pentru prima dată pragul de 10.000 de puncte, o bornă considerată simbolică atât pentru investitori, cât și pentru piețele internaționale.

Nick Saunders, directorul general al platformei de tranzacționare Webull UK, a comentat pe această temă:

„Principalul motor este faptul că am văzut cum prețurile materiilor prime au continuat să crească, iar acesta este un sector de care clienții noștri sunt foarte interesați și care arată un potențial considerabil pentru anul ce urmează”.

Într-un alt punct de vedere, el a explicat importanța psihologică a pragului de 10.000:

„Dintr-un punct de vedere logic, pragul de 10.000 nu este important, dar din punct de vedere psihologic este, pentru că ceea ce observăm este că investitorii sunt dornici să plaseze bani în piață fără teama asociată atingerii unor maxime istorice”.

Creșterile pe bursele din Europa au fost susținute de majoritatea sectoarelor, chiar dacă volumele de tranzacționare au rămas moderate. În Elveția, piețele au fost închise din cauza unui doliu național de cinci zile, decretat după tragedia de la Crans-Montana, urmând să revină în activitate săptămâna viitoare.

În cadrul indicelui STOXX 600, acțiunile din sectorul apărării au înregistrat cele mai importante creșteri, avansând cu 2,4%. Aceste titluri au fost printre preferatele investitorilor, datorită potențialului lor de câștig și a interesului susținut în contextul geopolitic actual.

Acțiunile bancare cu pondere mare pe piață au oferit și ele sprijin semnificativ indicelui, cu un avans de 0,8%. Sectorul resurselor de bază a urcat cu 1,5%, iar indicele energetic a crescut cu 1,4%, în urma evoluțiilor pozitive ale prețurilor metalelor prețioase și ale țițeiului în cursul zilei.

În schimb, sectorul imobiliar a înregistrat scăderi, cu un recul de 0,6%, evidențiind o divergență între performanțele diferitelor industrii. Această diferență subliniază faptul că bursele din Europa nu evoluează uniform, iar investitorii selectează sectoarele cu potențial mai ridicat de profit.

Chiar dacă bursele europene au înregistrat creșteri, datele economice recente arată provocări pentru zona euro. Activitatea fabricilor a continuat să scadă în decembrie, marcând prima contracție după zece luni de creștere, ceea ce indică încetinirea producției industriale.

Această divergenta între evoluția piețelor și datele economice subliniază complexitatea mediului financiar european. În timp ce investitorii se concentrează pe performanțele bursiere și pe sectoarele cu randamente ridicate, indicatorii economici relevă presiuni asupra activității reale din industrie.