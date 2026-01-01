Economia globală se va confrunta în 2026 cu efectele tot mai vizibile ale Inteligenței Artificiale asupra productivității și structurii piețelor. Companiile investesc masiv în centre de date, automatizare și tehnologii digitale, sperând să stimuleze creșterea economică, însă aceste investiții vin cu riscuri semnificative. Pe de altă parte, evaluările ridicate ale firmelor din domeniul AI provoacă temeri privind o eventuală bulă bursieră.

Un sondaj realizat de Deutsche Bank în rândul clienților instituționali arată că spargerea unei bule tehnologice se află pe primul loc în clasamentul celor mai mari 15 riscuri pentru anul următor, 57% dintre respondenți plasând-o printre primele trei riscuri majore.

Jim Reid, șeful global al cercetării macroeconomice la Deutsche Bank, a declarat:

„Nu am mai văzut niciodată un singur risc care să se detașeze atât de clar de restul la începutul unui nou an, ceea ce îl face, fără echivoc, principala preocupare pentru 2026”.

Chiar dacă AI poate oferi un impuls pozitiv, creșterea PIB-ului global este prognozată să încetinească din cauza politicilor tarifare ale lui Donald Trump și a consumului restrâns. China se confruntă cu dificultăți în stimularea economiei, iar Statele Unite sunt așteptate să conducă clasamentul creșterii în rândul țărilor G7, urmate de Canada și Marea Britanie.

Gospodăriile din țările dezvoltate au resimțit în 2025 o presiune considerabilă asupra nivelului de trai din cauza inflației ridicate, însă în 2026 prețurile de consum sunt așteptate să crească mai lent. Această temperare oferă băncilor centrale posibilitatea de a reduce treptat costurile de împrumut, dar nu elimină complet vulnerabilitățile economice.

În SUA, mandatul președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, se încheie în luna mai, iar succesorul său va trebui să decidă dacă va continua reducerile ratelor dobânzilor, sub presiunea politică a lui Trump. În zona euro, inflația situată în jurul țintei de 2% sugerează că Banca Centrală Europeană va menține o abordare precaută în 2026.

Jack Meaning, economist-șef pentru Marea Britanie la Barclays, a declarat:

„Am traversat o perioadă de șocuri repetate și intrăm într-o etapă în care există întotdeauna posibilitatea ca noi șocuri să lovească sistemul. Dar, în lipsa acestora, discuția este mai degrabă despre ajustări minore față de țintă, nu despre fluctuațiile ample pe care le-am văzut recent. Este o revenire la o normalitate mai familiară pentru cei care își amintesc perioada de dinaintea marii inflații”.

Nivelul tarifelor impuse de SUA, majorat după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, continuă să influențeze fluxurile comerciale globale. În ciuda detensionării parțiale, incertitudinea privind politicile comerciale menține companiile într-o stare de precauție, forțându-le să diversifice lanțurile de aprovizionare.

Carsten Brzeski, șeful global al analizei macroeconomice la ING, explică:

„Din punct de vedere geopolitic, lumea rămâne un cazan clocotind de incertitudine. Așteptăm încă deciziile Curții Supreme a SUA privind tarifele, iar tensiunile comerciale dintre SUA și China, și tot mai mult dintre Europa și Beijing, par să fie deja integrate într-o nouă normalitate”.

Pe termen lung, creșterea tarifelor va putea reduce volumele comerciale, va crește costurile și va frâna ritmul creșterii economice globale.

Guvernele cu niveluri ridicate ale datoriei au fost supuse în 2025 unor presiuni majore pe piețele de obligațiuni. SUA, Marea Britanie și Franța au fost vizate de vânzări masive de titluri de stat, cauzate de legislația și speculațiile fiscale.

Actul legislativ „One Big Beautiful Bill” al lui Donald Trump a afectat piețele americane, în timp ce bugetul britanic a generat volatilitate, iar Franța s-a confruntat cu dificultăți în adoptarea planului bugetar. În 2026, analiștii avertizează că guvernele puternic îndatorate vor fi monitorizate atent, iar stabilitatea fiscală va rămâne o preocupare.

Creșterea șomajului în 2025 a fost o consecință directă a climatului economic volatil. În 2026, cererea de forță de muncă rămâne sub presiune, în special în Statele Unite și Marea Britanie, iar incertitudinea asupra mediului de afaceri și adoptarea tehnologiilor AI continuă să afecteze ocuparea.

Chiar dacă pierderile masive de locuri de muncă generate de AI nu s-au materializat, investițiile accelerate în tehnologie și schimbările demografice, precum îmbătrânirea populației, pun presiune pe participarea la forța de muncă. În același timp, creșterea salariilor este așteptată să fie solidă, sprijinind veniturile gospodăriilor, dar provocând îngrijorări băncilor centrale privind inflația.