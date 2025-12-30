Poliția Română a lansat un nou ghid dedicat înțelegerii modului în care inteligența artificială poate influența percepțiile și deciziile oamenilor în mediul digital.

Documentul, intitulat „Inteligența artificială & manipularea percepției umane”, are drept obiectiv educarea populației în legătură cu mecanismele de răspândire a conținutului falsificat, precum deepfake-urile, și cu modul în care utilizatorii ajung să fie prinși în „bule” informaționale personalizate.

„Inteligenţa artificială face deja parte din viaţa noastră de zi cu zi. Ne ajută să căutăm informaţii, să lucrăm mai uşor şi să comunicăm mai rapid. În acelaşi timp, ea poate influenţa ceea ce gândim, ce simţim şi ce alegem, de multe ori fără să ne dăm seama. Trăim într-un mediu digital în care mesajele sunt adaptate pentru fiecare dintre noi, reacţiile sunt anticipate, iar conţinutul este „filtrat” după interesele pe care sistemele le observă în comportamentul nostru online”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR)

Ghidul explică, într-un limbaj accesibil, cum pot fi generate imagini și voci false, cum funcționează mesajele și conversațiile create automat de AI și cum emoțiile noastre pot fi folosite pentru a ne influența deciziile.

De asemenea, sunt abordate mecanismele prin care algoritmii personalizează conținutul online în funcție de comportamentul utilizatorilor, de la căutări și interese până la reacțiile la diverse tipuri de informații.

Ghidul poate fi consultat mai jos.

Potrivit Poliției Române, manipularea online nu mai este evidentă sau stridentă, ci devine subtilă și adaptată fiecărui individ, bazându-se adesea pe urmele pe care le lăsăm pe internet.

Pentru a contracara acest fenomen, ghidul include recomandări practice și reguli de igienă digitală, sugestii pentru dezvoltarea gândirii critice și sfaturi pentru părinți, profesori, elevi și toți utilizatorii de internet, cu scopul de a transforma consumatorii pasivi în utilizatori informați și conștienți.

„Manipularea de astăzi nu mai este stridentă sau evidentă. Este subtilă, personalizată şi bine calculată. De multe ori, se bazează chiar pe urmele pe care le lăsăm în mediul online: ce căutăm, ce ne sperie, ce ne atrage şi ce ne bucură. De aceea, ghidul nu doar avertizează, ci oferă şi soluţii simple: reguli de igienă digitală, sugestii pentru gândire critică şi recomandări practice pentru părinţi, elevi, profesori şi orice utilizator de internet. Scopul este ca fiecare dintre noi să poată trece din rolul de ‘consumator pasiv’ în rolul de utilizator informat şi conştient”, arată sursa citată.

Documentul a fost realizat de experți în securitate cibernetică, educație digitală și prevenirea criminalității informatice, din cadrul Poliției Române, Institutului de Cercetare și Prevenire a Criminalității, Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Centrului Național Cyberint al Serviciului Român de Informații și Asociației de Securitate Cibernetică pentru Cloud.

Instituțiile implicate subliniază că prevenirea riscurilor digitale nu poate fi realizată izolat, ci necesită colaborarea școlilor, familiilor, comunităților și autorităților.