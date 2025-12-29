Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat o lege care stabilește o zi de comemorare a „genocidului poporului sovietic”. Legea se referă la acțiunile începute în 1943 de Germania nazistă și aliații săi în teritoriile ocupate. Rusia nu recunoaște ca genocid uciderea a aproximativ opt milioane de ucraineni prin înfometare forțată (Holodomor) de către sovietici în perioada interbelică.

Ziua comemorării victimelor nazismului din URSS va fi pe 19 aprilie. În acea zi, în 1943, a fost adoptat primul act legal care consemna oficial politica de exterminare a populației civile.

Legea spune că vinovați pentru genocidul poporului sovietic în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (numit de ruși „Marele Război Patriotic”) sunt naziștii și aliații lor.

La acest capitol este inclusă și România, care s-a aliat cu Germania nazistă pentru a recuceri Basarabia.

Legea va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2026. Data a fost propusă de Duma de Stat, pentru că pe 19 aprilie 1943 a fost emis primul act juridic care arată clar politica naziștilor de distrugere a populației civile. În nota explicativă se spune că această zi trebuie să fie un memento pentru întreaga lume, ca genocidul să nu se mai repete niciodată.

Proiectul de lege a fost adoptat de Duma de Stat pe 16 decembrie. Președintele Dumei, Viaceslav Volodin, a spus că este „datoria noastră” să păstrăm memoria eroismului bunicilor și străbunicilor care au salvat lumea de naziști, potrivit kremlin.ru.

Pe data de 26 decembrie, Putin a organizat o reuniune pentru a analiza principalele aspecte ale proiectului programului național de înarmare pentru 2027-2036 și ale programului de dezvoltare a complexului industrial de apărare. Întâlnirile anterioare pe această temă avuseseră loc în iunie 2025.

Putin a subliniat că întreprinderile din sectorul industrial de apărare funcționează stabil și furnizează armatei toate echipamentele și armele necesare, atât pentru operațiunile speciale, cât și pentru forțele armate în general. El a apreciat munca dedicată și curajoasă a colectivelor din industrie și a menționat că sprijinul guvernamental a permis consolidarea bazei materiale și tehnice și creșterea capacității de producție a armamentului necesar.

Potrivit președintelui, comparativ cu 2022, producția unor tipuri de arme a crescut foarte mult până în 2025: armamentul blindat s-a dublat, tehnica ușor blindată aproape de patru ori, tehnica aeriană de peste patru ori, tehnica auto de aproape șase ori, armamentul de artilerie cu rachete aproape de zece ori, tehnica de comunicații și radioelectronică de peste douăsprezece ori, mijloacele de protecție individuală blindată de aproape 18 ori, iar muniția și armele de distrugere de peste 22 de ori. El a subliniat că aceste rezultate sunt posibile datorită muncii comune a întregii economii și stabilității financiare.

Putin a mai precizat că experiența dobândită în operațiunile militare speciale este folosită pentru modernizarea Forțelor Armate și a complexului industrial-militar. În cadrul noului program de înarmare, se va continua creșterea producției de înaltă tehnologie, automatizarea, creșterea productivității muncii și reducerea costurilor de producție.

Va continua dezvoltarea bazei de testare și a poligoanelor, introducerea tehnologiilor de inteligență artificială și a materialelor avansate. Aceste măsuri au rolul de a menține avantajul tehnologic al armamentului și de a stimula inovația în întreaga industrie.