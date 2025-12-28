Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, într-un interviu amplu acordat agenției de presă ruse, că Uniunea Europeană poartă responsabilitatea pentru deteriorarea relațiilor cu Rusia. Reluând pozițiile oficiale ale Moscovei privind Ucraina și UE, el i-a acuzat din nou, fără a prezenta dovezi, pe liderii europeni că ar fi motivați de ambiții politice în relația cu Kievul și că ar ignora atât voința poporului ucrainean, cât și interesele propriilor cetățeni.

„Uniunea Europeană a căutat să demonteze mecanismele de colaborare cu Rusia. Totul a început undeva în jurul anului 2014, când elitele conducătoare din majoritatea ţărilor europene au început să denunţe aşa-numita ameninţare rusească şi să incite sentimente militariste şi de ură faţă de Rusia în rândul cetăţenilor lor”, a susţinut Lavrov, care a insistat că astfel de acţiuni ale UE „au fost total ilegitime”. „La urma urmei, Rusia nu a luat niciodată iniţiativa de a-şi viza vecinii europeni cu acţiuni neprietenoase”, a afirmat el.

Este de amintit că Rusia a anexat ilegal peninsula ucraineană Crimeea în 2014, acțiune condamnată la acel moment de liderii europeni. În acest context, Serghei Lavrov a reiterat teoria potrivit căreia ceea ce el numește „tabăra europeană favorabilă războiului” și-ar fi investit capitalul politic în încercarea de a provoca o înfrângere strategică a Rusiei.

„Aceste ambiţii i-au orbit pur şi simplu. Nu numai că nu le pasă de ucraineni, dar nu le pasă nici de oamenii lor. Aceasta este singura modalitate de a explica faptul că în Europa se vorbeşte încă despre trimiterea de forţe militare în Ucraina, ca parte a aşa-numitei ‘Coaliţii a voinţei’. Am spus de multe ori că, în acest caz, forţele noastre armate le-ar considera o ţintă legitimă”, a reiterat şeful diplomaţiei ruse.

Totodată, Lavrov a afirmat că le-a transmis un mesaj politicienilor europeni pe care i-a acuzat că nu ar înțelege această realitate, susținând că Rusia nu intenționează să atace alte state. El a avertizat însă că orice tentativă de agresiune împotriva Rusiei ar primi un răspuns devastator, reiterând poziția exprimată în mod constant de președintele rus Vladimir Putin.

Serghei Lavrov a susținut că președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, și liderii europeni nu sunt dispuși să poarte discuții constructive cu Rusia, acuzând Europa și Uniunea Europeană că reprezintă principalele obstacole în calea păcii. El a afirmat că autoritățile de la Kiev continuă să încerce să schimbe situația de pe front, în timp ce Moscova deține inițiativa militară, și că Europa se pregătește, în mod efectiv, să lupte cu Rusia pe câmpul de luptă.

În același timp, Lavrov a comentat Strategia de Securitate Națională actualizată a SUA, publicată la 5 decembrie, precizând că, deși documentul nu contrazice dialogul în curs cu Moscova, Rusia va evalua rezultatele negocierilor pe baza acțiunilor viitoare ale Washingtonului. Documentul marchează, de asemenea, faptul că SUA nu mai desemnează Rusia drept o amenințare imediată și directă.

„Apropo de Rusia, un lucru demn de menţionat este faptul că strategia nu conţine niciun apel de a ne supune ţara la o politică de izolare şi descurajare la nivel sistematic. Ar putea fi prima dată când Statele Unite au pus public la îndoială angajamentul de lungă durată al NATO faţă de expansionism, chiar dacă s-au abţinut să se angajeze să nu extindă NATO. În ceea ce priveşte teoria, unele dintre ideile expuse în această strategie nu sunt în contradicţie cu eforturile de promovare a dialogului dintre Rusia şi Statele Unite. Acestea fiind spuse, vom lua deciziile finale doar analizând ceea ce face administraţia americană pe scena internaţională”, a afirmat ministrul de externe rus.

În legătură cu atacurile desfășurate vara aceasta de Israel, în cooperare cu SUA, asupra instalațiilor nucleare iraniene, Lavrov le-a catalogat drept „un act de agresiune” și a subliniat că declarațiile oficialilor israelieni potrivit cărora ar putea recurge din nou la forță împotriva Teheranului reprezintă „un motiv serios de îngrijorare”.

„Este destul de trist, dar deloc surprinzător pentru cineva că unii membri ai comunităţii internaţionale, în primul rând europenii, pur şi simplu pun gaz pe foc, cum se spune. Aceştia au persistat în încercările lor de a crea noi linii de divizare în Orientul Mijlociu, pornind de la premisa că nu ar beneficia de pe urma construirii unor legături solide de vecinătate între ţările din această regiune”, a susţinut Lavrov.

„Acestea sunt unele dintre cele mai active zile diplomatice ale anului şi multe pot fi rezolvate înainte de Anul Nou, iar noi facem totul pentru asta, dar, dacă vor exista decizii, depinde de parteneri”, a scris Zelenski în aplicaţia Telegram într-o serie de comentarii înainte de discuţiile din Florida pe care urmează să le aibă cu preşedintele SUA, Donald Trump.

Zelenski a mai afirmat că aliații Ucrainei ar trebui să intensifice presiunea asupra Moscovei, pentru ca Rusia să resimtă consecințele propriei agresiuni.