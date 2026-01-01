Experții indică mai mulți factori care au susținut creșterea prețurilor aurului și argintului. Printre aceștia se numără așteptările privind reducerea ratelor dobânzilor, achizițiile semnificative de aur realizate de băncile centrale și cererea ridicată a investitorilor pentru active „refugiu”, alimentată de tensiunile geopolitice și incertitudinea economică.

„Prețurile aurului și argintului înregistrează o creștere notabilă datorită interacțiunii mai multor factori economici, investiționali și geopolitici”, a declarat Rania Gule de la platforma de tranzacționare XS.com.

Potrivit BBC, principalul motor al creșterii prețurilor a fost așteptarea că Rezerva Federală a SUA va reduce ratele dobânzilor în 2026. Dan Coatsworth, șeful diviziei de piețe de la AJ Bell, a explicat că investitorii s-au orientat spre metale prețioase din cauza temerilor legate de inflație și de volatilitatea piețelor bursiere. Totuși, el a avertizat că ritmul rapid al creșterilor face aurul și argintul vulnerabile la eventuale scăderi în anul următor.

„Dacă piețele financiare trec printr-o perioadă dificilă, investitorii ar putea lichida pozițiile în active care au înregistrat câștiguri mari, iar aurul bifează ambele căsuțe.”, a spus el.

Băncile centrale din întreaga lume și-au mărit rezervele de aur cu sute de tone, în timp ce cererea industrială și restricțiile la export impuse de China au contribuit la susținerea creșterii prețului argintului, influențând perspectivele pentru 2026.

„China va restricționa exportul de argint, ceea ce adaugă presiune asupra ofertei”, a explicat Daniel Takieddine, cofondator al Sky Links Capital Group, subliniind și rolul investițiilor prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) în evoluția pieței.

Experții estimează că prețurile aurului și argintului vor continua să crească în 2026, însă într-un ritm mai moderat, avertizând totodată asupra posibilității unor corecții importante după nivelurile-record atinse în 2025.

”Aurul rămâne bine susţinut, dar ne aşteptăm la o perioadă de consolidare, nu la o nouă creştere accelerată”, a estimat Goldman Sachs într-o notă de analiză citată de Reuters, subliniind că eventuale întăriri ale dolarului ar putea limita câştigurile suplimentare.

O evaluare similară vine şi din partea UBS, ai cărei analişti spun că ”nivelurile ridicate ale aurului sunt justificate de incertitudinea geopolitică şi de cererea băncilor centrale, însă în 2026 direcţia va depinde în mare măsură de politica monetară a Rezervei Federale şi de evoluţia randamentelor reale”.

Pentru 2026, analiștii pieței metalelor prețioase estimează o temperare a ritmului de creștere, pe măsură ce atenția se va concentra mai mult pe evoluția dolarului și a randamentelor reale, mai degrabă decât pe șocurile geopolitice care au marcat 2025.

Analiștii estimează că aurul va rămâne susținut, dar cu volatilitate ridicată, în timp ce argintul va fi mai sensibil la evoluția creșterii economice globale. Potrivit Citi, metalelor prețioase le va fi dificil să repete performanțele din 2025 dacă dolarul se va stabiliza sau se va aprecia, însă riscurile geopolitice continue oferă încă un sprijin solid pentru prețuri. Astfel, 2026 este anticipat mai degrabă ca un an de consolidare, fără recorduri rapide, cu aurul menținându-și rolul de activ defensiv invers corelat cu dolarul, iar argintul situat între statutul de refugiu și dependența de ciclul economic.