Pe piața din New York, contractele futures pe aur au crescut cu aproximativ 71% de la începutul anului, un avans care nu a mai fost atins din urmă cu aproape 50 de ani. Evoluția vine într-un context global dominat de instabilitate geopolitică și incertitudine economică.

Printre factorii care au alimentat creșterea se numără tensiunile comerciale generate de tarife, războiul declanșat de Rusia în Ucraina, agravarea conflictului din Orientul Mijlociu între Israel și Iran, precum și confiscarea de către autoritățile americane a unor petroliere în apropierea coastelor Venezuelei. În acest climat, investitorii s-au orientat către active considerate sigure, aurul fiind unul dintre principalele refugii.

Joe Cavatoni, strateg senior în cadrul World Gold Council, a declarat că nivelul ridicat de incertitudine continuă să caracterizeze economia globală, ceea ce menține interesul pentru aur ca instrument de diversificare și protecție.

Deși aurul nu oferă randamente sub formă de dobândă, spre deosebire de obligațiuni, scăderea ratelor dobânzilor de către Rezerva Federală a SUA a redus atractivitatea titlurilor cu venit fix și a sprijinit cererea pentru metalul prețios.

La începutul anului, aurul se tranzacționa în jurul valorii de 2.640 de dolari pe uncie troy, iar pe parcurs a depășit nivelul record de 4.500 de dolari pe uncie. Analiștii JPMorgan Chase estimează că prețul ar putea ajunge la peste 5.000 de dolari pe uncie în 2026.

Comparativ, indicele bursier S&P 500 a avansat cu aproximativ 18% în 2025. În anul precedent, aurul crescuse cu 27%, în timp ce S&P 500 înregistrase un avans de 24%.

Creșterea prețului aurului a avut efecte atât asupra pieței bijuteriilor, cât și asupra deținătorilor de aur fizic. Cererea este susținută și de băncile centrale, care au continuat să cumpere metal prețios în volume ridicate. China se află în fruntea acestui trend, în contextul eforturilor de reducere a expunerii față de activele denominate în dolari americani, precum titlurile de stat ale SUA.

Datele World Gold Council arată că băncile centrale au achiziționat peste 1.000 de tone de aur în fiecare dintre ultimii trei ani, față de o medie anuală de 400–500 de tone în deceniul anterior.

Pe lângă aur, și alte metale prețioase au consemnat creșteri importante în 2025. Argintul a urcat cu aproximativ 146%, platina cu aproape 150%, iar paladiul cu circa 100% de la începutul anului.

Cererea pentru metale prețioase ar putea rămâne ridicată și în perioada următoare, pe fondul ofertei limitate, al deficitelor bugetare și al nivelului ridicat al datoriilor guvernamentale la nivel global.