În 2025, metalul prețios a înregistrat creșteri spectaculoase, cu un avans de peste 50–60% față de începutul anului, urcând de la aproximativ 2.600 de dolari pe uncie spre noi maxime istorice, iar perspectiva pentru 2026 ridică întrebări privind continuarea acestui trend.

Analiza situației de pe piețele financiare indică două forțe principale care determină evoluția aurului: nevoia investitorilor de siguranță și spaimele legate de viitoare crize economice. Un raport recent al Băncii Reglementelor Internaționale (BRI/BIS) a atras atenția asupra ritmului accelerat de creștere, semnalând că această dinamică seamănă cu comportamentul piețelor în perioadele de bulă speculativă: „Creșterile bruște ale prețurilor și prezența tot mai mare pe radarele presei nespecializate au atras fluxuri substanțiale de investiții din partea investitorilor individuali și au stârnit o dezbatere cu privire la posibilitatea apariției unor bule.”

Una dintre caracteristicile fundamentale ale aurului este raritatea sa pe piețele financiare. Majoritatea metalului extras în istorie este deja stocată, iar doar o mică parte circulă efectiv în tranzacțiile zilnice, volumele mari fiind deținute ca rezerve naționale de băncile centrale. Acest fapt explică, în opinia unor specialiști, de ce aurul rămâne atractiv în perioade de incertitudine.

Economistul Cristian Păun a explicat pentru Antena 3 că această raritate și utilizarea metalului ca activ de rezervă influențează prețul și perspectivele sale pentru anul următor: „Aurul din acest motiv este foarte rar. Pe lângă faptul că el este rar ca metal, îl găsim tot mai greu și cu costuri tot mai mari pe pământ, la adâncimi tot mai mari, el are și această raritate legată de faptul că este folosit ca activ de rezervă în băncile centrale.”

Păun a mai subliniat că acum investitorii nu caută neapărat profit rapid, ci protejarea capitalului: „Cererea mare de aur reflectă o spaimă la nivelul investitorilor, care văd cum pierd bani în altă parte sau simt că riscă acest lucru și își orientează capitalurile către active mult mai sigure.”

Totuși, aurul nu este un activ ieftin sau simplu de gestionat. Spre deosebire de investițiile în acțiuni sau criptomonede, achiziția de aur fizic presupune cheltuieli legate de păstrare, certificare și standardizare, pentru a asigura tranzacționarea ulterioară fără complicații.

Un alt factor care influențează prețul metalului prețios este nivelul dobânzilor. În perioadele în care dobânzile sunt ridicate, banii “costa” mai mult, ceea ce poate diminua atractivitatea aurului. În schimb, atunci când dobânzile sunt reduse, banii devin mai accesibili, iar aurul devine mai tentant pentru investitori, o dinamică care ar putea continua în 2026 dacă Rezerva Federală a Statelor Unite va decide reduceri ale ratelor de dobândă.

Păun a explicat această relație macroeconomică: „Ca și în cazul terenurilor, care și ele sunt rare și prețul aurului va urma permanent o tendință de creștere, cel puțin cu dinamica banilor fiat pe care îi produc băncile centrale… când tipărești foarte mulți bani fiat, iar aurul rămâne rar, prețul aurului va crește cu acele puseuri de care vorbeam în perioade de panică sau criză.”

În pofida rolului său tradițional de activ de refugiu, o creștere extremă a prețului aurului poate fi interpretată și ca un semnal de slăbiciune a încrederii în alte clase de active, cum ar fi acțiunile, criptomonedele sau piețele valutare. În opinia analiștilor, acest efect reflectă sentimentul investitorilor că alte piețe sunt instabile sau dificil de evaluat din punct de vedere fundamental.

Păun a subliniat acest punct: „Creșterea bruscă și semnificativă a aurului înseamnă semn că în altă parte există o scădere a încrederii activelor de unde vine această lichiditate… Ele reprezintă o reacție a pieței la ceea ce se întâmplă inclusiv în zona americană, unde deciziile de politică macroeconomică sunt greu de estimat.”

Pe termen scurt, perspectivele aurului în 2026 rămân deschise. Un dolar mai slab și reducerea potențială a ratelor dobânzii emergente din Statele Unite ar putea continua să susțină interesul pentru metalul prețios. Pe de altă parte, dacă tensiunile geopolitice se domolesc sau condițiile economice globale se stabilizează, de exemplu printr-o rezolvare a conflictului din Ucraina, apetitul pentru refugii sigure ar putea scădea, ceea ce ar tempera ritmul accelerat de creștere.