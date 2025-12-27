Radu Miruță a declarat că nu se pune problema scăderii salariilor sau pensiilor în rândul militarilor, subliniind că securitatea națională impune investiții constante în Armată.

El a explicat că, deși este nevoie de un efort general de reducere a cheltuielilor bugetare, Armata Română nu poate fi inclusă în astfel de tăieri, în contextul războiului de la graniță și al obligațiilor de securitate ale României.

Declarațiile au fost făcute într-o intervenție la Digi24, unde ministrul a insistat că toate statele europene investesc masiv în apărare, iar România nu poate adopta o abordare diferită.

Radu Miruță a atras atenția asupra faptului că România are o frontieră de aproximativ 600 de kilometri cu Ucraina, zonă afectată de război, ceea ce face imposibilă orice reducere a cheltuielilor care ar slăbi capacitatea de apărare.

El a precizat că va susține, cu toate argumentele disponibile, menținerea nivelului actual al veniturilor militarilor și alocarea resurselor necesare pentru funcționarea eficientă a Armatei.

„Din punctul meu de vedere, România trebuie să investească cât de mult își permite în structura Armatei Române (…) Trebuie să facem un efort comun, toate instituțiile, pentru a reduce anvelopa salarială. Nu se pune problema ca asta să se întâmple în rândul Armatei Române cu război la graniță. Toate țările investesc enorm în Armată, avem graniță cu Ucraina de 600 kilometri, nu este rațional ca România să taie de la Armată și voi insista cu toate argumentele existente ca acest lucru să nu se întâmple”, a declarat Radu Miruță la Digi24.

Ministrul Apărării a menționat existența unor inechități în sistemul pensiilor militare, legate de anul în care acestea sunt acordate. Potrivit lui Miruță, aceste diferențe creează situații de nedreptate între militari aflați în condiții similare.

Radu Miruță a explicat că intenționează să analizeze bugetul Ministerului Apărării pentru a identifica activități sau structuri care pot fi eficientizate, fără a afecta funcționarea Armatei sau veniturile personalului.

El a subliniat că astfel de măsuri pot viza anumite activități ale unor institute sau structuri auxiliare și că eficientizarea nu înseamnă automat reduceri salariale, ci o utilizare mai bună a resurselor existente.