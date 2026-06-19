6 din 9 contracte pentru autostrăzile finanțate prin SAFE au fost semnate, iar celelalte 3 urmează în curând. Radu Miruță:
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Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat, vineri, că șase dintre cele nouă contracte pentru autostrăzile finanțate prin programul SAFE au fost semnate. Celelalte trei urmează să fie încheiate în curând, după rezolvarea unor contestații și clarificări juridice.
6 din 9 contracte pentru autostrăzile finanțate prin SAFE au fost semnate, iar celelalte 3 urmează în curând
Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii, Radu Miruță, a declarat vineri că șase dintre cele nouă contracte pentru tronsoanele de autostradă finanțate prin programul SAFE au fost deja semnate, iar celelalte trei ar urma să fie semnate în curând.
El a explicat că, la data de 30 mai, cele trei contracte rămase nu puteau fi semnate deoarece erau contestate la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). Între timp, două dintre aceste situații s-au rezolvat, iar autoritățile poartă discuții pentru încheierea unor acorduri cu Ucraina și Republica Moldova, deoarece respectivele tronsoane ajung la granițele cu aceste țări și necesită astfel de înțelegeri. Potrivit lui, unul dintre cele trei proiecte este încă analizat din punct de vedere juridic.
„Pe SAFE, au existat nouă proiecte, nouă tronsoane de autostradă finanţate din acest celebru SAFE. Şase dintre ele au contracte semnate. La momentul 30 mai, cele trei rămase erau în contestaţii la CNSC şi nu puteau fi semnate. Între timp, două dintre ele s-au rezolvat în aceste zile şi suntem în discuţii de încheiere a acordului cu Ucraina şi cu Moldova, pentru că sunt capetele dinspre Ucraina şi dinspre Moldova unde trebuie încheiat un acord cu aceste două ţări. Unul este încă în clarificări juridice”, a susţinut Miruţă.
7 din 9 firme care au câștigat contractele SAFE pentru autostrăzi sunt românești. Radu Miruță respinge acuzațiile privind firmele din Ucraina
Miruță a respins informațiile potrivit cărora banii din programul SAFE pentru transporturi ar ajunge la firme din Ucraina. El a spus că această afirmație este falsă și că, după verificări, a constatat că șapte dintre cele nouă companii care au câștigat contractele pentru construirea tronsoanelor de autostradă sunt românești.
Potrivit acestuia, celelalte două companii sunt una din Spania și una din Italia. El a precizat că o firmă românească din Bistrița, care a câștigat trei tronsoane, a încheiat un contract de subcontractare cu o firmă din Ucraina pentru o parte din lucrări. Totuși, Ministerul Transporturilor a semnat contractul direct cu firma românească, aceasta fiind desemnată câștigătoare în urma unei licitații publice, pe criteriul celui mai mic preț.
Miruță a arătat că majoritatea banilor din SAFE pentru infrastructura rutieră sunt cheltuiți prin firme românești, ceea ce crește ponderea fondurilor care rămân în economia României.
„Am auzit situaţia că banii din SAFE nu doar că la apărare merg spre nu ştiu ce ţări, ci şi la transporturi toţi banii din SAFE se duc spre firme din Ucraina. Este o minciună şi este o intoxicare, nu ştiu neapărat cu ce scop, dar pot bănui. Am verificat care sunt companiile care au câştigat construirea celor nouă loturi de autostradă şi şapte din nouă companii sunt româneşti. Celelalte două, una este spaniolă şi una este italiană.
Pe trei dintre tronsoanele câştigate de o firmă românească din Bistriţa, am înţeles, firma respectivă a făcut un acord de subcontractare pentru cele trei lucrări şi pentru parţial din cele trei lucrări cu o firmă din Ucraina, dar ministerul a încheiat contract cu firma din România pe o procedură competitivă, pe licitaţie, cu cel mai mic preţ. Deci, şapte din nouă firme sunt româneşti şi ponderea banilor din SAFE care se derulează cu firme româneşti, faţă de 60% la Apărare, creşte astăzi, aducând în această pondere şi banii cheltuiţi pe zona de infrastructură rutieră”, a explicat Miruță.
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