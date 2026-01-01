Băncile europene au încheiat 2025 cu cea mai bună evoluţie anuală din 1997, susţinute de aprecierea rapidă a acţiunilor şi de rezultate financiare robuste. Indicele STOXX 600 Banks a crescut cu aproape 60% de la începutul anului, reflectând revenirea încrederii investitorilor în sectorul financiar al regiunii şi capacitatea acestuia de a genera profit într-un context macroeconomic complex.

Această evoluţie favorabilă a fost alimentată de un sezon solid de raportări financiare, în care instituţii majore au depăşit aşteptările pieţei. Bănci precum HSBC şi UBS au anunţat profituri peste estimări în trimestrul al treilea, confirmând eficienţa strategiilor adoptate şi rezilienţa modelelor lor de afaceri.

În paralel, unele titluri bancare au cunoscut creşteri spectaculoase pe bursă, Commerzbank şi Societe Generale numărându-se printre instituţiile care şi-au dublat evaluările în decurs de un an.

În analiza sa asupra sectorului financiar european, Benjamin Goy, şeful departamentului de profil din cadrul Deutsche Bank, a caracterizat 2025 drept „un an stelar” pentru bănci. Potrivit acestuia, instituţiile de credit din Europa se află într-o poziţie financiară confortabilă, fiind bine capitalizate şi, în multe cazuri, cu un excedent considerabil de capital peste cerinţele de reglementare.

Acest context favorabil creează premisele unei dezbateri strategice importante în rândul echipelor de conducere. Pe măsură ce se apropie 2026, atenţia se mută de la obţinerea profitului către modul în care acesta va fi utilizat, într-un echilibru între recompensarea acţionarilor şi investiţiile menite să susţină creşterea pe termen mediu şi lung.

În condiţiile unui nivel ridicat de profitabilitate, băncile europene analizează mai multe direcţii posibile pentru utilizarea capitalului excedentar. Creşterea organică rămâne o opţiune, mai ales pe fondul unei cereri mai stabile pentru creditare, însă marjele ridicate obţinute în ultimii ani permit luarea în calcul a unor strategii mai ample şi mai diversificate.

Răscumpărările de acţiuni şi plata dividendelor continuă să fie variante frecvent utilizate, apreciate pentru riscul relativ scăzut şi pentru impactul direct asupra randamentelor oferite acţionarilor. Totuşi, analiştii anticipează că atenţia se va îndrepta tot mai mult către creşterea inorganică, în special prin fuziuni şi achiziţii, considerate un instrument eficient de diversificare a veniturilor şi de consolidare a poziţiei competitive.

Benjamin Goy a indicat Italia şi Marea Britanie drept pieţe cu potenţial ridicat pentru consolidare, unde activitatea este dominată de tranzacţii interne de tip „bolt-on”. Acestea sunt percepute ca fiind mai uşor de integrat şi capabile să genereze sinergii mai rapide şi mai clare. Printre instituţiile care ar putea deveni actori relevanţi în astfel de procese se numără Monte dei Paschi di Siena, Erste Group, Bank of Ireland şi Barclays.

În zona mai largă a fuziunilor şi achiziţiilor, competiţia este aşteptată să fie intensă pentru aşa-numitele „fabrici de produse”, respectiv segmente precum administrarea de active, gestionarea averilor şi asigurările. În schimb, tranzacţiile transfrontaliere rămân dificil de realizat, fiind afectate de riscuri de execuţie mai mari, sinergii mai limitate şi un nivel sporit de atenţie politică şi de reglementare.

Pe lângă strategiile de capital, perspectivele operaţionale rămân un element cheie pentru băncile europene în 2026. Strategii de investiţii subliniază că avansul creditării şi al depozitelor ar putea continua să sprijine rezilienţa sectorului, în pofida unui mediu economic care rămâne marcat de incertitudini.

RBC BlueBay Asset Management a evidenţiat faptul că instituţiile de credit europene au beneficiat şi de o schimbare în preferinţele investitorilor globali, care caută să-şi diversifice expunerea dincolo de sectorul tehnologic american. Această tendinţă a contribuit la revizuiri pozitive repetate ale estimărilor de profit pentru băncile din regiune, consolidând percepţia unui sector mai atractiv din punct de vedere al evaluărilor.

Într-o analiză dedicată pieţei de acţiuni europene, Sharon Bell, strateg principal la Goldman Sachs, a remarcat că băncile europene au devenit o investiţie larg acceptată. Ea a subliniat însă că o curbă a randamentelor mai abruptă şi o creştere economică suplimentară în 2026 ar continua să creeze un cadru favorabil pentru sector.

În acelaşi timp, Bell a atras atenţia asupra faptului că instituţiile bancare se tranzacţionează încă la multipli P/E sub 10, ceea ce le face atractive din perspectiva diversificării portofoliilor.

Din punct de vedere al veniturilor, Benjamin Goy anticipează că dobânzile nete şi comisioanele vor rămâne principalii factori de creştere în anul următor. Deşi reducerile anterioare ale ratelor de dobândă operate de Banca Centrală Europeană au pus presiune asupra marjelor, stabilizarea nivelului dobânzilor şi creşterea volumelor de activitate ar putea marca un moment de inflexiune pentru sectorul bancar european în 2026.