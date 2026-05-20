Marius Tucă a fost protagonistul unei ediții speciale a podcastului moderat de Robert Turcescu, difuzat pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România. Cunoscutul jurnalist a vorbit deschis despre perioada în care realiza un talk show de mare succes la Antena 1 și, în paralel, conducea ziarul Jurnalul Național. Veniturile sale din acea epocă erau de-a dreptul impresionante, însă succesul financiar a venit la pachet cu sacrificii uriașe pe plan personal.

Marius Tucă recunoaște că a avut venituri impresionante, dar a povestit că a muncit pe brânci și a renunțat mulți ani la weekenduri. Jurnalistul a explicat că ritmul de lucru din acele vremuri era complet diferit de cel al noilor generații.

„Am lucrat sâmbetele și duminicile 25 de ani. Sâmbăta și duminica eram la Casa Scânteii, îți imaginezi. Sigur că era o frenezie, era o stare excepțională din asta, de transă, și oamenii veneau sâmbăta și duminica. Parcă nu e ca acum. Dumnezeule, să n-ai sâmbăta, duminica liberă, te împuști. Generațiile astea noi, eu mă întâlnesc cu foarte mulți oameni care au între 20, 30, 35 de ani.

Trebuie să le spun că eu, până la Revoluție, făceam școală sâmbăta. Da. Deci făceam școală sâmbăta și sâmbăta toată lumea muncea. Sâmbăta nu era o zi liberă”, a afirmat Marius Tucă.

Cel mai mare regret este legat de un proiect care ar fi vizat deschiderea unei televiziuni. Într-un context în care ar fi beneficiat de un mare sprijin financiar, confortul oferit de statutul de atunci l-a făcut să rateze o oportunitate uriașă.

„Asta e unul dintre regretele mele. Unul dintre marile regrete. Și asta și aia cu sâmbetele și duminicile, dar asta e primul lucru pe care l-aș schimba. La un moment dat ar fi trebuit să-mi fac televiziunea mea și cu asta basta. Pentru că erau foarte mulți oameni care veneau cu bani atunci, care veneau pentru Marius Tucă Show.

Am avut foarte multe propuneri. Inclusiv de la agenții de publicitate, eram și cu Oancea, puteam să facem amândoi. Dar știi cum e comoditatea. Eu câștigam atât de mulți bani atunci, că nu aveam ce să fac cu banii. De asta am făcut business, că nu aveam ce să fac cu banii”, a mai spus invitatul emisiunii.

Curiozitatea legată de destinația acelor fonduri și de aspirațiile din tinerețe a fost speculată imediat de moderatorul emisiunii. „Nu ți-ai dorit de mic să ai o cârciumă?”, a întrebat Robert Turcescu.

„Nu m-am gândit vreodată. Imaginează-ți că în 96, în anii a 2000, eu câștigam undeva la 20.000 de dolari. Pe lună, îți imaginezi? Salariul era de 3.000-4.000 de lei, adică ceva de genul ăsta. Și așa am început să fac”, a fost răspunsul dat de Marius Tucă, subliniind discrepanța uriașă dintre veniturile sale și salariul mediu din România de la acea vreme.

Dincolo de afacerile în care a investit surplusul financiar, fostul realizator TV a rămas fidel unei pasiuni costisitoare și consumatoare de spațiu. Întrebat direct de Robert Turcescu: „Ai vreo pasiune, colecționezi ceva?”, Marius Tucă a vorbit despre marea sa dragoste pentru cuvântul tipărit.

„Cărțile. Am acasă patru biblioteci mari, numai acasă, și mai am și în altă parte depozitate și așa mai deși mult și în câteva boxe unde am mai scos din ele și plus colecțiile de ziare”, a dezvăluit jurnalistul în cadrul podcastului de pe evz.ro.