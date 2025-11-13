Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat joi că toate investițiile derulate prin PNRR și care aveau contracte de execuție valide la 19 august 2025 vor continua să fie finanțate de Guvern.

El a explicat că este vorba despre 5.372 de contracte, în valoare totală de 26 de miliarde de lei cu TVA, care rămân în derulare, în ciuda ajustărilor necesare ale programului.

Ministrul a precizat că Executivul a aprobat Memorandumul propus de Ministerul Dezvoltării, document avizat și de Ministerul Finanțelor și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin care se confirmă continuarea tuturor acestor investiții.

Cseke Attila a transmis că principiul esențial stabilit la nivelul Guvernului este acela că toate investițiile contractate până la intrarea în vigoare a Ordonanței 41, respectiv 19 august 2025, indiferent dacă vizează lucrări sau achiziții de vehicule, vor beneficia în continuare de finanțare.

Ministrul a precizat că mesajul transmis autorităților locale este acela că proiectele începute nu se opresc, iar finanțarea este asigurată pentru toate investițiile care aveau ordin de începere la data menționată.

„Principiul cel mai important este acela că toate investiţiile contractate prin Ministerul Dezvoltării, care la data de 19 august 2025, data intrării în vigoare a Ordonanţei 41, aveau contracte de execuţie de lucrări valide încheiate sau contracte de achiziţie de vehicule, pentru că avem şi acest tip de contracte, vor fi finanţate de către Guvern în continuare. Mesajul nostru către toate autorităţile locale şi autorităţi centrale care sunt beneficiari acestor investiţii este acela că investiţiile din PNRR merg mai departe. Guvernul asigură finanţarea tuturor investiţiilor care au ordin de începere a execuţiei lucrării la 19 august 2025. Astfel se vor finanţa un număr de 5.372 de contracte în valoare de 26 de miliarde de lei cu TVA”, a afirmat ministrul Dezvoltării.

El a detaliat faptul că peste 1.300 de unități de învățământ – 772 de școli, 202 licee, 252 de grădinițe – vor fi reabilitate și eficientizate energetic, iar 119 creșe urmează să fie construite.

De asemenea, 191 de clădiri din domeniul sănătății, inclusiv 49 de spitale, 141 de dispensare și o policlinică, intră în procesul de modernizare. Alte 1.900 de blocuri de locuințe vor beneficia de eficientizare energetică, iar localitățile vor primi 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public.

Ministrul a subliniat că fiecare astfel de proiect reprezintă o promisiune făcută oamenilor și o obligație a statului de a o duce la bun sfârșit, motiv pentru care dezvoltarea României nu trebuie încetinită.

„Reabilităm şi eficientizăm energetic 1.345 de clădiri de învăţământ, 772 şcoli, 202 licee, 252 grădiniţe şi construim 119 creşe. Modernizăm 191 clădiri din domeniul sănătăţii, 49 spitale, 141 dispensare şi o policlinică. Eficientizăm energetic 1.900 blocuri de locuinţe şi achiziţionăm 1.184 de vehicule nepoluante pentru transportul public din localităţi. Fiecare şcoală, spital, clădire publică sau bloc de locuinţe înseamnă o promisiune făcută oamenilor şi o obligaţie a statului de a o duce până la capăt. Continuăm toate proiectele începute pentru că dezvoltarea României nu trebuie încetinită”, a adăugat Cseke Attila.

Cseke Attila a explicat și că renegocierea cu Comisia Europeană a permis schimbarea proporției dintre granturi și împrumuturi în cadrul componentelor gestionate de minister.

Dacă anterior finanțarea era compusă în proporție de 69% din împrumuturi și 31% din granturi, noua structură prevede doar 28% împrumuturi și 72% granturi.

Ministrul a afirmat că această schimbare reduce presiunea asupra deficitului bugetar și creează premisele unei absorbții de 100% până în august 2026 sau chiar peste acest nivel.