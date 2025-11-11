Ministerul Sănătății anunță o nouă etapă importantă în modernizarea sistemului medical românesc, după ce Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate, reunit la Iași împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, a aprobat transferul unor proiecte majore de spitale din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către finanțarea prin Programul Sănătate 2021–2027.

Decizia asigură continuarea a nouă investiții esențiale în infrastructura medicală, într-un moment în care autoritățile insistă asupra nevoii de modernizare rapidă și sigură a rețelei spitalicești din România.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis că investițiile în spitale nu se vor opri și că obiectivul instituției este să accelereze transformarea infrastructurii medicale prin proiecte concrete, nu doar planuri declarative.

Acesta a precizat că aprobarea de la Iași reprezintă o decizie strategică, luată împreună cu partenerii europeni, prin care se garantează continuitatea și eficiența utilizării fondurilor disponibile.

Cele nouă proiecte care merg mai departe în finanțare prin Programul Sănătate includ:

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, unde va fi construit un corp nou pentru oncologie și cardiologie intervențională;

Centrul de Politraumă Pitești;

Spitalul Județean de Urgență Pitești, cu un nou laborator de radioterapie;

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Oradea;

Spitalul de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” din București, care va avea un sediu nou;

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, unde se va ridica un corp pentru oncologie și neurologie;

Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

Spitalul nr. 2 Vaslui, cu un corp nou de clădire;

Spitalul Județean de Urgență Bacău, care va beneficia de o extindere similară.

Rogobete a explicat că aceste investiții sunt vitale pentru rețeaua medicală națională, întrucât contribuie la creșterea calității actului medical, la îmbunătățirea condițiilor pentru personalul sanitar și, mai ales, la crearea unor standarde mai ridicate de siguranță pentru pacienți.

Ministrul a adăugat că aceste proiecte vor genera un efect de modernizare accelerată și vor crea un cadru stabil pentru dezvoltarea pe termen lung a sistemului sanitar românesc.

„Am promis, se întâmplǎ! Investițiile în spitale continuă! Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe – finanțate prin Programul Sănătate 2021–2027! Așa cum am spus de la început, investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de unități medicale moderne, sigure și eficiente, cât mai repede. Astăzi, la Iași, Comitetul de Monitorizare al Programului Sănătate împreună cu reprezentanții Comisiei Europene, au aprobat transferul din PNRR a celor 9 proiecte spitalicești majore pentru finanțare prin Programul Sănătate. (…) Aceste proiecte sunt vitale pentru rețeaua medicală națională, cresc calitatea actului medical, îmbunătățesc condițiile din spitale și, cel mai important, aduc siguranță pacienților. Este o decizie strategică prin care asigurăm continuitatea investițiilor și accelerăm modernizarea infrastructurii medicale din România. Construim spitale reale, nu doar pe hârtie”, a scris ministrul Sănătății pe pagina sa de Facebook.

În aceeași zi, Alexandru Rogobete a anunțat și semnarea contractului de finanțare europeană pentru Centrul de cercetare-dezvoltare și producție de medicamente critice INOVA A+, proiect strategic derulat de compania Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.

Proiectul, în valoare totală de 374 milioane de lei și cu o durată de implementare de 48 de luni, va avea o capacitate de producție estimată la 100 de milioane de flacoane anual.

Alexandru Rogobete a declarat că dezvoltarea capacității interne de producție de medicamente reprezintă o prioritate națională, subliniind că acest proiect consolidează independența României în producția de medicamente esențiale și transformă Antibiotice Iași într-un hub național de cercetare și inovare farmaceutică.

Noul centru va include laboratoare moderne de biosimilare, nanotehnologii, genetică-proteomică și analitică, precum și o unitate de producție pentru medicamente critice.

Potrivit ministrului, compania Antibiotice Iași, care are peste 1.300 de angajați și exportă în 50 de țări, demonstrează că inovația românească poate concura cu succes pe piețele internaționale. Rogobete a concluzionat că responsabilitatea, perseverența și parteneriatul între instituțiile statului pot transforma România într-un exemplu regional de excelență în domeniul sănătății.