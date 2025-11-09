Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a pus încă de la începutul mandatului său accent pe importanţa screening-ului şi prevenţiei în dezvoltarea sistemului de sănătate din România. El a precizat că la Institutul de Oncologie din Bucureşti a fost inaugurat cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie din ţară, realizat printr-o investiţie multisursă, din bugetul de stat, fonduri europene şi Banca Mondială.

Rogobete a menţionat achiziţia echipamentelor pentru mamografie şi testarea HPV, precum şi dezvoltarea laboratorului de anatomie patologică, subliniind că pacienţii vor putea beneficia începând de a doua zi de serviciile oferite de acest centru.

”Am spus încă de la începutul mandatului meu că screening-ul şi prevenţia sunt poate cele mai importante elemente din dezvoltarea sistemului de sănătate din România şi mă bucur să fiu astăzi la Institutul de Oncologie din Bucureşti, unde se inaugurează cel mai mare centru de screening şi prevenţie multiorgan pentru oncologie, din România. Discutăm aici de o investiţie multisursă, făcută atât din bugetul de stat cât şi din fonduri europene sau Banca Mondială, achiziţie importantă de echipamente de screening pentru mamografie sau pentru HPV, o dezvoltare impresionantă a laboratorului de anatomie patologică pe care tocmai ce l-am vizitat. Echipamentele au fost instalate în timp, în termen şi pacienţii, începând de mâine, pot beneficia de servicii de screening, în cadrul acestui centru”, a spus ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a apreciat munca echipei Institutului, subliniind eforturile lor zilnice pentru pacienţi, adesea depuse nonstop, și a mulţumit personalului pentru dedicarea lor.

Acesta a recunoscut că personalul medical răspunde uneori în faţa opiniei publice pentru deficienţele sistemului și și-a cerut scuze pentru acest lucru, subliniind însă că rezultatele pozitive și beneficiile pentru pacienţi sunt cele care contează cu adevărat.

”Felicit echipa Institutului pentru lucrurile bune pe care le fac pentru pacienţi, în fiecare zi şi vreau să le mulţumesc pentru efortul lor de zi şi de noapte, de cele mai multe ori, pentru că medicina înseamnă 24 de ore, şapte din şapte. Ştiu că uneori, din păcate, răspundeţi în faţa opiniei publice pentru nepăsarea sau pentru neputinţa sistemului şi îmi cer scuze faţa dumneavoastră pentru acest lucru, însă lucrurile bune, care se văd şi care ajută pacienţii, cred că sunt cele care contează”, a mai spus ministrul.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că Institutul de Oncologie din Bucureşti se află într-un proces amplu de transformare, cu investiţii de peste 50 de milioane de lei realizate în ultimii trei ani din bugetul de stat, PNRR şi Banca Mondială.

Acesta a precizat că eforturile continuă pentru a completa paleta de screening, inclusiv pentru cancerul de prostată, și a menţionat că săptămâna trecută a fost aprobat un acord preliminar de finanţare pentru achiziţionarea unui RMN 3 Tesla, ceea ce va întregi gama de radiologie şi diagnostic a instituţiei. Rogobete a subliniat că, în opinia sa, centrul reprezintă cel mai mare şi mai complex centru de screening şi prevenţie în oncologie din România.

”Vom continua să investim în dotarea lui şi sigur în extinderea pentru mulţi biomarkeri sau pentru alte patologii, odată cu trecerea timpului”, a adăugat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a declarat că şi sursa de finanţare pentru acest centru este tot multisursă.