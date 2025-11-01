Probleme similare se întâlnesc și pentru investigațiile imagistice precum CT, RMN sau mamografii, unde timpul de așteptare la privat poate fi de luni întregi, iar în spitalele de stat radiologii sunt adesea insuficienți.

România are aproximativ 2.097 de radiologi autorizați, ceea ce înseamnă, în medie, doar trei specialiști pentru fiecare spital. Chiar și în unități cu aparatură modernă, absența radiologilor limitează accesul la investigații.

Analizele uzuale, cum sunt hemoleucograma, colesterolul, TSH-ul sau transaminazele, sunt esențiale pentru depistarea timpurie a diferitelor afecțiuni.

Femeile trebuie să acorde o atenție specială screeningului pentru cancerul de sân și testului HPV, iar investigațiile recomandate includ Papanicolau, ecografie transvaginală și ecografie mamară până la 45 de ani, dacă nu există antecedente medicale care să impună o mamografie.

„Pacientele tinere trebuie să știe că anual trebuie să își facă tot pachetul de investigații – Papanicolau, o ecografie transvaginală, o ecografie mamară până la 45 de ani, dacă nu există antecedente sau probleme care să necesite o mamografie”, a explicat Daniela Oprescu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Polizu.

Bărbații trebuie să urmeze analize care pot detecta bolile de prostată și alte afecțiuni. Radiografiile și alte investigații radiologice se recomandă în funcție de simptomatologia pacientului, fiind esențiale pentru diagnosticarea și monitorizarea afecțiunilor pulmonare, cardiace, gastrointestinale, renale și a diferitelor tipuri de cancer.

Pacienții care aleg să facă investigațiile la privat se confruntă cu costuri ridicate, ajungând ca un RMN să coste până la 3.000 de lei, iar la stat timpii de așteptare pot depăși o lună sau chiar un an, în funcție de analiza solicitată.

„Radiografiile se recomandă de către medic, în funcție de simptomatologia pacientului. Un fumător, de exemplu, ar trebui să meargă la medicul de familie, iar dacă se constată anumite semne clinice, se face o recomandare și o trimitere către radiologie”, a explicat Cosmin-Dinu Alexandrescu, președinte Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator.

Problemele persistă în ciuda faptului că analizele uzuale sunt decontate de stat, iar finanțarea insuficientă a laboratoarelor și deficitul de personal medical agravează situația.