Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a emis o alertă alimentară de amploare după ce testele efectuate în laboratoare specializate au arătat nereguli grave în compoziția a trei produse vândute la scară largă în magazinele din România: semințe de mac, miere de tei și fasole cu cârnați la caserolă.

Conform datelor publicate de autorități, fiecare dintre aceste produse a prezentat probleme de siguranță alimentară, cu potențial risc pentru sănătatea consumatorilor.

Cele mai multe alerte au fost emise pentru semințele de mac, după ce analizele de laborator au arătat un conținut ridicat de opiu, rezultat din depășirea limitelor admise pentru morfină și codeină.

Loturi întregi provenind de la mai mulți producători, inclusiv Orlando’s Maestro și Nutco, au fost retrase de urgență de pe rafturile lanțurilor Metro, Selgros, Profi, Kaufland și Superco.

Specialiștii avertizează că astfel de depășiri pot provoca efecte adverse grave asupra sistemului nervos și pot afecta inclusiv copiii sau persoanele cu afecțiuni cronice.

În urma analizelor de laborator, ANSVSA a descoperit într-un lot de miere de tei urme ale unui antibiotic interzis în Uniunea Europeană, motiv pentru care a fost dispusă retragerea imediată a produsului „Strop de Soare”, fabricat de compania Apicola Costache.

Potrivit experților, prezența acestor antibiotice în miere indică tratamente aplicate neconform albinelor, care pot genera rezistență bacteriană și reacții alergice la consumatori.

Nereguli au fost depistate și la produsul „Fasole cu cârnați Maestro” (350 g), retras din magazinele Profi și Carrefour, după ce testele au arătat prezența unor substanțe neconforme cu normele europene.

Deși ANSVSA nu a precizat încă exact compușii identificați, specialiștii în siguranță alimentară atrag atenția că astfel de neconformități pot apărea fie din cauza calității ingredientelor, fie a procesului de conservare.

Recomandările autorităților către consumatori

Autoritățile au emis alerte naționale de siguranță alimentară și îi îndeamnă pe cetățeni să nu consume sub nicio formă produsele retrase, chiar dacă acestea par a fi în regulă vizual sau olfactiv.

„Cei care le-au achiziţionat sunt îndemnaţi să le returneze, chiar şi în lipsa bonului fiscal”, au transmis reprezentanţii ANSVSA.

Consumatorii care au deja aceste produse acasă sunt rugați să verifice loturile menționate pe site-ul ANSVSA sau să consulte listele afișate în magazine.