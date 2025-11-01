Începând cu anul 2023, potrivit Legii nr. 280/2023, femeile gravide și persoanele care însoțesc copii cu vârsta de până la 5 ani beneficiază de acces cu prioritate în toate spațiile publice aglomerate, de la supermarketuri și instituții publice până la unități medicale și alte locuri unde se formează cozi.

Legea prevede că aceste persoane trebuie să aibă prioritate la casierii, ghișee, case de marcat, precum și la serviciile oferite de instituțiile sau firmele respective. De asemenea, pentru locurile de parcare, dacă există cel puțin 10 locuri în total, două trebuie rezervate special pentru femeile gravide sau persoanele care însoțesc copii mici.

„Femeile gravide, precum și persoanele însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani au prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat din cadrul entităților publice și private, precum și la serviciile oferite de acestea, cu excepția cazurilor în care acestea dețin casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru categoriile de persoane enunțate”, arată legea.

Magazinele, instituțiile publice și operatorii economici sunt obligați să afișeze semne vizibile care să indice acest drept. Afișele trebuie amplasate la casele de marcat, ghișee, casierii sau în orice alt loc unde se oferă servicii publice. Dacă există deja case de marcat speciale pentru aceste persoane, afișul nu mai este obligatoriu.

„Se acordă prioritate la casieriile/ghișeele/casele de marcat ale instituțiilor publice, precum și la serviciile oferite de acestea femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care în instituțiile publice există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane”, mai arată legea.

În cazul în care o femeie însărcinată se află la rând, ceilalți clienți au obligația de a-i permite să fie servită prima. Nerespectarea acestor reguli atrage sancțiuni legale. Persoanele fizice care refuză să acorde prioritate unei gravide pot primi o amendă cuprinsă între 200 și 1.000 de lei. În același timp, operatorii economici sau instituțiile care nu afișează indicatoarele obligatorii pot fi sancționate cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei.

„Entitățile publice și private au obligația de a amplasa la vedere, lângă casele de marcat/casierii/ghișee sau acolo unde se prestează serviciul oferit de acestea, afișe care să prevadă acordarea de prioritate femeilor gravide, precum și persoanelor însoțite de copii cu vârsta de până la 5 ani, cu excepția cazurilor în care există casierii/ghișee/case de marcat speciale pentru aceste categorii de persoane”, prevede legea.

Legea reglementează și utilizarea locurilor de parcare destinate femeilor însărcinate. În parcările instituțiilor publice și private, autoturismele conduse de gravide beneficiază de locuri speciale. Folosirea fără drept a acestor locuri este sancționată cu amenzi între 2.000 și 10.000 de lei.