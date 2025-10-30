Conform legilor aprobate de Parlamentul României, femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii mici, de până la cinci ani, au dreptul la prioritate la ghișee, casierii, case de marcat și în cadrul oricăror servicii puse la dispoziție de instituții sau companii, atât publice, cât și private.

Operatorii economici sunt obligați prin lege să semnaleze în mod clar, lângă punctele de deservire, existența acestui drept, astfel încât publicul să fie informat corespunzător.

Accesul prioritar nu necesită prezentarea unui act medical; este suficient ca graviditatea să fie vizibilă sau ca persoana să fie însoțită de un copil mai mic de cinci ani.

Pe 18 octombrie 2023, Parlamentul României a aprobat Legea nr. 280/2023, care stabilește dreptul de acces prioritar pentru femeile însărcinate și pentru persoanele care însoțesc copii cu vârsta de până la cinci ani.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 944 pe 19 octombrie 2023 și a intrat deja în aplicare.

Femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii sub 5 ani au prioritate la ghișee, case de marcat și serviciile instituțiilor sau companiilor, cu excepția situațiilor în care există ghișee speciale pentru aceste categorii. De asemenea, entitățile publice și private trebuie să afișeze clar acest drept lângă punctele de deservire.

În parcările entităților publice și private cu peste 10 locuri, cel puțin 4% dintre acestea, dar minimum 2 locuri, trebuie rezervate pentru femeile gravide și persoanele cu copii sub 5 ani. Dacă parcarea are mai puțin de 10 locuri, această regulă nu se aplică.

Încălcarea regulilor privind prioritatea acordată femeilor gravide și persoanelor cu copii sub 5 ani sau lipsa afișelor care informează despre acest drept se sancționează cu amendă între 200 și 1.000 de lei.

Nerespectarea obligației de a amenaja și semnaliza locurile de parcare rezervate pentru aceste categorii se sancționează cu amendă între 2.000 și 10.000 de lei.

Folosirea nejustificată a acestor locuri de parcare atrage aceeași amendă de 2.000–10.000 de lei, cu excepția situațiilor în care locul este folosit de angajați ai MAI, ai unităților medicale sau ai ISU, în timpul serviciului.

Oricine observă încălcarea acestei legi poate sesiza autoritățile. Contravențiile sunt constatate și sancționate de personalul ANPC, polițiștii rutieri și polițiștii locali. Amenzile aplicate intră în bugetul de stat.