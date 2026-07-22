A intrat în vigoare noua lege privind pensionarea. Beneficiul de care pot profita multe mame

Noua lege a pensiilor aduce modificări importante pentru condițiile de pensionare ale femeilor care au crescut doi sau mai mulți copii. Facilitatea constă în reducerea vârstei standard de pensionare, însă aceasta nu se acordă automat, ci doar persoanelor care îndeplinesc toate criteriile prevăzute de lege. Noile prevederi se aplică în baza Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii și presupun depunerea unui dosar complet la casele teritoriale de pensii.

Reducerea vârstei standard de pensionare poate fi acordată femeilor care au născut și au crescut cel puțin doi copii, însă numai dacă acestea au realizat integral stagiul complet de cotizare contributiv. Legea condiționează acordarea facilității de îndeplinirea tuturor cerințelor, fără excepții pentru perioadele necontributive sau pentru stagiile incomplete.

Potrivit Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, reducerea vârstei standard reprezintă un beneficiu acordat exclusiv femeilor care au contribuit integral la sistemul public de pensii. În lipsa stagiului complet de cotizare contributiv, solicitarea nu poate fi aprobată.

Pe lângă condițiile privind activitatea profesională, legea stabilește și criterii referitoare la creșterea copiilor. Pentru ca un copil să fie luat în calcul, acesta trebuie să fi fost crescut de solicitantă până la împlinirea vârstei de 16 ani.

În cazul adopției, prevederile legale impun ca minorul să fi fost crescut și îngrijit în noua familie timp de cel puțin 13 ani. La depunerea dosarului sunt necesare certificatele de naștere ale copiilor sau, după caz, hotărârea definitivă de adopție, la care se adaugă o declarație pe propria răspundere.

Noile prevederi sunt aplicate în paralel cu procesul de majorare etapizată a vârstei standard de pensionare pentru femei, calendar stabilit prin noua lege a pensiilor.

Potrivit legislației, vârsta standard va crește progresiv până la 65 de ani în anul 2035, în cadrul procesului de egalizare cu cea prevăzută pentru bărbați.

Acest calendar este important pentru femeile care solicită acordarea pensiei pentru limită de vârstă începând cu 1 iulie 2026, deoarece reducerea se aplică raportat la vârsta standard valabilă la momentul deschiderii dreptului la pensie.

Casa Națională de Pensii Publice explică faptul că reducerea vârstei standard de pensionare este stabilită în funcție de numărul copiilor născuți și crescuți, potrivit grilei prevăzute de lege.

Astfel, pentru un copil se acordă o reducere de șase luni, iar pentru doi copii vârsta standard de pensionare se reduce cu un an.

Pentru familiile cu mai mulți copii, reducerea este următoarea:

trei copii – 1 an și 6 luni;

patru copii – 2 ani;

cinci copii – 2 ani și 6 luni;

șase copii – 3 ani;

șapte sau mai mulți copii – 3 ani și 6 luni.

Aceste reduceri se aplică exclusiv în cazul pensiei pentru limită de vârstă. Totodată, legislația permite, în condițiile prevăzute de lege, cumularea acestui beneficiu cu reducerile acordate persoanelor care au desfășurat activitate în condiții deosebite sau speciale de muncă.