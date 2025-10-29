Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect de lege care prevede că, dacă un vânzător refuză să înlocuiască un produs neconform, acest gest va fi considerat contravenție și va fi sancționat cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 25.000 de lei.

Motivația proiectului subliniază că Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 a fost emisă pentru a reglementa relațiile dintre vânzători și consumatori, stabilind reguli clare privind conformitatea produselor, soluțiile aplicabile atunci când apar neconformități, modul de implementare a acestor măsuri, precum și garanțiile comerciale menite să asigure protecția consumatorilor și funcționarea corectă a pieței interne.

Inițiatorii proiectului arată că, deși ordonanța stabilește dreptul consumatorului de a primi un produs de înlocuire atunci când neconformitatea este descoperită la scurt timp după livrare – cel târziu în 30 de zile calendaristice – aceasta nu prevede sancțiuni pentru situațiile în care vânzătorul refuză să respecte această obligație în termenul legal.

”Articol unic – La art.18 alin.(1) din Ordonanta de urgenta nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, numarul 616 din 06 iulie 2023, aprobata prin Legea nr. 205/2023, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

b) nerespectarea prevederilor art.4, cu referire la cerintele prevazute la art. 5, art. 6 alin. (1) si (3), art. 7, art. 9, art.11 alin. (1), (4), (7) si (8), art.12 alin. (1), (3), (4), (6) si (7) si art.13, art.14 alin. (3) 1it. b) si c) si art.15 alin. (10) -(12), cu amenda de la 5.000 lei la 25.000 lei.”

Inițiatorii proiectului au explicat că lipsa unor sancțiuni clare a dus la numeroase cazuri în care comercianții au refuzat nejustificat să înlocuiască produsele neconforme, motiv pentru care au propus completarea OUG 140/2021 prin introducerea unor amenzi între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea acestor obligații.

„Absenţa sancţiunii determină în practică multiple refuzuri nejustificate din partea comercianţilor, chiar dacă, în termenul de 30 de zile, consumatorul solicită înlocuirea bunurilor neconforme. Pentru a corecta omisiunea legiuitorului, propunem modificarea OUG 140/2021 şi includerea în categoria contravenţiilor sancţionate cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei a nerespectării acestor prevederi, au explicat iniţiatorii proiectului.

Senatul a aprobat deja proiectul de lege, urmând ca decizia finală să aparțină Camerei Deputaților, care are rolul de for decizional în această etapă legislativă.