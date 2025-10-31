Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că urmează o schimbare așteptată de toată lumea: amenzile vor putea fi plătite printr-un cont unic. El a explicat că procesele-verbale vor fi emise electronic și vor avea coduri QR, ca să poți plăti imediat de pe telefon. Amenzile rutiere vor fi primele care vor putea fi plătite așa.

Nazare a precizat că, printr-o hotărâre adoptată recent în Guvern, normele Legii nr. 203/2018 fac plata amenzilor mai simplă și mai modernă. Toate amenzile, indiferent de instituția care le emite, vor putea fi plătite rapid, online, într-un cont național unic. Astfel oamenii nu vor mai fi nevoiți să caute contul corect al instituției sau să stea la ghișee, a punctat ministrul Finanțelor.

El a adăugat că, pe viitor, sistemul va fi extins treptat pentru toate tipurile de amenzi și că digitalizarea face administrația mai eficientă, mai transparentă și mai prietenoasă cu timpul cetățenilor.

„Simplificare şi eficientizare: amenzile vor putea fi plătite printr-un cont unic! Ieri, în şedinţa de Guvern, la iniţiativa Ministerului Finanţelor, am adoptat normele de aplicare a Legii 203/2018, prin care simplificăm şi modernizăm modul în care se plătesc amenzile contravenţionale. De acum, toate amenzile – indiferent de instituţia care le-a emis – vor putea fi achitate rapid, online, într-un cont unic naţional. Toţi cei aflaţi în situaţia de a plăti o amendă nu vor mai fi nevoiţi să caute contul corect al instituţiei sau să piardă timp la ghişee. Începem cu amenzile rutiere şi extindem treptat sistemul pentru toate contravenţiile. Aducem astfel administraţia publică mai aproape de oameni — mai simplu, mai rapid şi cu mai mult respect faţă de timpul fiecăruia. Digitalizarea înseamnă eficienţă, transparenţă şi servicii publice la standarde actuale”, a explicat Nazare, potrivit unui comunicat de presă emis de Guvern.

Guvernul a adoptat o hotărâre care stabilește reguli pentru aplicarea Legii 203/2018, menite să facă plata amenzilor mai simplă și mai rapidă.

Actul introduce un sistem pilot prin care amenzile date de agenții Ministerului Afacerilor Interne pot fi plătite mai ușor. Amenzile pot fi achitate astfel:

prin transfer bancar, inclusiv internet banking, home banking, mobile banking sau alte plăți online;

prin mandat poștal sau numerar, la trezorerie, inclusiv cu cardul la POS;

în numerar, la casieriile primăriilor;

cu cardul, prin Sistemul Național Electronic de Plăți (ghiseul.ro);

cu cardul la POS-urile instalate la sediile organelor fiscale locale.

Guvernul a explicat că banii adunați într-un cont unic la Trezoreria centrală se vor vira automat la bugetul local al locului unde locuiește persoana amendată. Trezoreria centrală se ocupă de distribuirea sumelor folosind evidența persoanelor fizice de la Ministerul Finanțelor, valabilă la momentul plății.

Hotărârea Guvernului mai stabilește cum vor circula documentele electronice care reprezintă amenzile: Ministerul Afacerilor Interne le trimite, prin Ministerul Finanțelor, către primării și către Direcția Regională de Finanțe București.

De altfel, s-a stabilit clar ce înseamnă seria unică de identificare a fiecărui proces-verbal de amendă. Aceasta are 23 de caractere, grupate în 5 părți, care arată, printre altele, codul instituției care a dat amenda și anul în care a fost emis procesul-verbal.