Guvernul României a adoptat joi, 30 octombrie, normele de aplicare a Legii nr. 203/2018 privind plata amenzilor contravenționale, finalizând astfel cadrul normativ necesar pentru implementarea unui mecanism digital de gestionare a amenzilor la nivel național.

Măsura, realizată prin colaborarea Ministerului Finanțelor, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Dezvoltării, marchează, potrivit autorităților, un pas important în direcția digitalizării administrației publice și a simplificării relației dintre cetățeni și stat.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că adoptarea normelor „deblochează aplicarea unei legi așteptate de șapte ani” și aduce un element esențial de modernizare în administrația publică.

Oficialul a precizat că Guvernul nu mai poate tolera birocrația care îi obligă pe oameni să piardă timp la ghișee sau să caute conturile bancare ale unei instituții sau alta pentru plata unei simple amenzi.

El a subliniat că noul cadru legal introduce conceptul de cont unic și titlu electronic, punând bazele unui sistem eficient, modern și transparent, care respectă timpul cetățenilor.

„Prin adoptarea acestor norme, Ministerul Finanțelor deblochează aplicarea unei legi așteptate de 7 ani. Aducem un element de bază din administrația publică la zi, pentru că nu mai putem tolera birocraţia care obligă oamenii să piardă timp la ghişee sau să caute contul bancar corect pentru o simplă amendă. Astfel, implementăm cadrul legal pentru contul unic şi titlul electronic, punând bazele unui sistem modern şi transparent care va eficientiza colectarea şi, cel mai important, va respecta timpul şi resursele oamenilor. Este un nou pas înainte în digitalizarea serviciilor publice”, a precizat astăzi Alexandru Nazare.

Potrivit Ministerului Finanțelor, persoanele amendate vor putea plăti orice amendă contravențională într-un cont unic național, indiferent de instituția care a emis sancțiunea.

Documentele emise de autorități, inclusiv procesele-verbale de constatare, vor putea fi gestionate electronic și vor conține coduri QR, care vor permite plata instantanee a amenzilor online, inclusiv prin telefon.

Noul sistem va fi implementat inițial pentru amenzile de circulație aplicate de polițiștii rutieri, urmând ca ulterior să fie extins și pentru alte tipuri de sancțiuni.

De asemenea, mecanismul digital va asigura distribuirea automată a sumelor încasate către bugetele locale sau către bugetul de stat, în funcție de domiciliul persoanei sancționate.

Ministerul Finanțelor a mai transmis astăzi că această măsură reprezintă un pas esențial în direcția digitalizării serviciilor publice, eliminând birocrația excesivă și facilitând o relație mai simplă și mai rapidă între cetățeni și instituțiile statului.