Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a anunțat marți că a avut o nouă rundă de discuții cu echipa Comisarului european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, în cadrul cărora au fost analizate măsurile luate de România pentru reducerea deficitului bugetar și evoluția procedurii de deficit excesiv.

Oficialul român a transmis, într-un mesaj postat pe Facebook, că se așteaptă ca evaluarea finală a Comisiei Europene din 25 noiembrie să reflecte progresele realizate, oferind posibilitatea ca țara noastră să iasă din această procedură fără impunerea unor condiționalități suplimentare.

Nazare a subliniat că România ar fi câștigat teren important în Europa datorită seriozității și rigurozității cu care a acționat în ultimele luni pentru stabilizarea finanțelor publice. Acesta a indicat că, potrivit discuțiilor de marți, riscul suspendării fondurilor europene ar fi fost evitat datorită pașilor concreți deja implementați în zona fiscal-bugetară.

În ceea ce privește procedura de deficit excesiv, ministrul Finanțelor a explicat că eforturile recente au fost salutate de Comisia Europeană. Acesta a arătat că România a întreprins acțiunile necesare pentru asigurarea corectării la timp a deficitului, iar concluziile oficiale ale evaluării din 25 noiembrie ar trebui să evidențieze aceste rezultate.

O temă importantă a discuțiilor a vizat restructurarea PNRR și investițiile strategice ale României. Alexandru Nazare a menționat că se urmărește o ajustare echilibrată a planului, inclusiv transferuri între granturi și împrumuturi, astfel încât proiectele să fie coerente, sustenabile și să poată fi finalizate în termen.

Totodată, proiectele critice, în special din domeniul transporturilor și al sănătății, urmează să fie incluse în programele de coeziune pentru perioada 2021–2027, pentru a evita pierderea investițiilor din fonduri europene.

Îmbunătățirea colectării TVA și combaterea evaziunii fiscale au reprezentat un alt punct al dezbaterilor cu oficialii europeni. Ministrul a precizat că ANAF continuă măsurile deja implementate și accelerează digitalizarea sistemului fiscal. Alexandru Nazare a transmis că obiectivul este asigurarea unui tratament corect pentru mediul de afaceri și o administrație fiscală modernă și performantă.

Acesta a mai afirmat că bugetul anului 2026 va fi primul buget complet digitalizat al României, cu toate instituțiile centrale și autoritățile locale interconectate într-o platformă unică. În viziunea sa, un astfel de sistem va consolida transparența, responsabilitatea și eficiența utilizării resurselor publice, contribuind la încrederea investitorilor și partenerilor externi.

Nazare a concluzionat că România ar avea, în prezent, șansa de a deveni un exemplu european de echilibru între disciplină fiscală și dezvoltare economică.