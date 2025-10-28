Cristian Socol: Măsurile de corecție fiscal-bugetară nu produc efectele promise; deficitul rămâne ridicat, iar veniturile fiscale încetinesc
Economistul Cristian Socol a transmis, într-o analiză publică a execuției bugetare din luna septembrie, că România nu vede încă efectele pozitive ale pachetelor de ajustare fiscal-bugetară implementate în ultimele luni, în timp ce riscurile economice cresc.
Specialistul a subliniat că măsurile de creștere a taxelor și de înghețare a unor drepturi salariale afectează consumul și nu reușesc să genereze venituri suplimentare consistente la buget. Totodată, acesta a avertizat că deficitul rămâne ridicat, iar investițiile din fonduri naționale par vulnerabile la posibile tăieri până la finalul anului.
Deficit mai mare în termeni nominali
Cristian Socol a arătat că, în luna septembrie – prima lună în care se pot analiza efectele reale ale măsurilor de consolidare fiscală – deficitul bugetar a rămas ca pondere în PIB la un nivel similar cu anul trecut, însă este mai ridicat în termeni nominali cu 6,3 miliarde de lei.
Economistul a evidențiat că acest lucru se întâmplă „în ciuda” măsurilor de austeritate: înghețări de salarii și pensii, diminuări de sporuri, creșteri de TVA, accize și alte taxe inclusiv asupra unor categorii vulnerabile, precum mamele, veteranii de război și persoanele cu venituri mici.
Acesta a mai adăugat că deficitul lunar din septembrie a urcat la 16,1 miliarde lei, o deteriorare abruptă față de luna august, când valoarea fusese de 9,92 miliarde lei.
Veniturile fiscale încetinesc, consumul se reduce
Potrivit analizei, dinamica veniturilor fiscale în ansamblu este în scădere. Dacă la 8 luni creșterea anuală era de 11%, la 9 luni aceasta a coborât la +10,7%, semn că economia încetinește.
Mai important, Socol a indicat că veniturile din TVA – principala sursă fiscală legată de consum – au crescut sub nivelul inflației, ceea ce ar dovedi o scădere a bazei macroeconomice și o contracție a consumului intern.
Economistul a precizat că performanța veniturilor nefiscale a fost susținută artificial de plata impozitului pe profit de către BNR.
Cheltuieli publice: ajustări modeste și presiunea dobânzilor
La capitolul cheltuieli, Socol a menționat că:
- cheltuielile de personal s-au redus ca pondere în PIB, dar sunt mai mari nominal decât anul trecut cu 7,2 miliarde lei
• cheltuielile cu bunurile și serviciile au crescut cu 7,4%, sub inflație
• cheltuielile cu dobânzile au crescut accelerat – +50% față de aceeași perioadă din 2024, un plus de 13,3 miliarde lei
Acesta a explicat că dobânzile sunt menținute ridicate din cauza șocurilor externe (războiul din Ucraina) și interne, menționând „salturile” din 2022 și 2024–2025, generate de incertitudinea politică și mesaje alarmiste despre riscuri privind plata salariilor și pensiilor, propagandă care, în opinia sa, „costă enorm”.
Investiții: dependență critică de fondurile europene
Analiza susține că investițiile finanțate de la buget sunt în stagnare și că doar fondurile europene reușesc să aducă un plus semnificativ, reprezentând 94% din creșterea totală a investițiilor.
Deși execuția la 9 luni arată o valoare de 82 miliarde lei, Socol a avertizat că raportul față de planificarea bugetară este problematic: doar 55% din nivelul prevăzut în buget și menținut la rectificare a fost realizat.
Economistul consideră evident că o tăiere de 15–20 miliarde lei din investițiile anuale va fi inevitabilă în ultimele luni ale anului.
Ce soluții propune Cristian Socol
Cristian Socol a afirmat că situația de ansamblu indică:
- Motoarele creșterii economice sunt în pierdere de viteză
- Măsurile de consolidare au un impact contracționist mai puternic decât efectele pozitive asupra veniturilor bugetare
- Creșterile de taxe indirecte au fost o alegere economică și socială greșită, în timp ce impozitul progresiv ar fi fost o soluție optimă
- Fără fonduri europene, investițiile publice ar fi stagnat complet
- Bugetul se sprijină încă excesiv pe taxarea muncii, nu a capitalului
- Deficitul persistă, în ciuda austerității și a creșterii fiscalității
În privința soluțiilor, Socol a propus:
- implementarea rapidă a unui program de relansare economică
- raționalizarea cheltuielilor printr-o reformă structurală profundă
- introducerea impozitării progresive
- criterii de performanță pentru ANAF, axate pe reducerea evaziunii fiscale și a arieratelor
Postarea integrală a lui Cristian Socol
