Marius Budăi a reacționat dur după publicarea execuției bugetare pe primele nouă luni ale anului de către Ministerul Finanțelor, afirmând că lipsa datelor pe luna septembrie nu este întâmplătoare.

„Nu ne prezintă situația pe luna septembrie, ca să nu se vadă unele efecte negative ale austerității, cum ar fi, de pildă, scăderea veniturilor din accize, în ciuda creșterii acestora. Asta reflectă clar o prăbușire a consumului”, a scris Budăi pe rețelele de socializare.

Fostul ministru subliniază că măsurile fiscale adoptate de guvern nu au produs rezultatele promise, deficitul fiind practic același ca în 2024.

„În pofida măsurilor de austeritate, deficitul în septembrie este doar cu 0,08 puncte mai mic decât cel de anul trecut. Practic sunt egale. Deci doar pentru atât? Doar pentru atât am chinuit populația cu creșteri de TVA, cu majorări de dividende, cu CASS la pensii, la mame, la veterani, la călugări și călugărițe?”, a întrebat retoric parlamentarul PSD.

Budăi consideră că guvernul actual a ales cea mai dureroasă variantă pentru cetățeni, evitând o discuție reală despre impozitarea progresivă, variantă propusă de PSD încă din 2023.

Social-democratul afirmă că menținerea investițiilor publice a fost o decizie asumată de PSD în perioada în care a făcut parte din coaliția de guvernare, iar acest lucru a contribuit la stabilizarea situației bugetare.

„Dacă nu s-ar fi menținut investițiile publice pentru care s-a luptat PSD în cadrul Coaliției, astăzi deficitul Guvernului Bolojan ar fi fost mai mare decât deficitul Guvernului Ciolacu. Un simplu ‘Mulțumesc!’ ar fi fost conduita corectă… dar să nu ne facem iluzii”, a transmis Marius Budăi.

Budăi susține că aplicarea impozitării progresive ar fi asigurat o consolidare fiscală durabilă, fără creșteri suplimentare de taxe.

„Dacă s-ar fi acceptat impozitarea progresivă propusă de PSD, și aplicată cu succes în toate țările dezvoltate din UE și nu numai, cu scăderea poverii pe veniturile mici, astăzi situația bugetară ar fi arătat cu mult mai bine. Nu ar fi fost nevoie de alte majorări de taxe, iar veniturile bugetare s-ar fi consolidat pe termen lung”, a explicat deputatul social-democrat.

Execuția bugetară publicată de Ministerul Finanțelor arată o presiune tot mai mare asupra finanțelor publice, în condițiile în care România trebuie să reducă deficitul sub pragul de 4,4% din PIB, conform angajamentelor cu Comisia Europeană.

Criticile lui Budăi vin pe fondul tensiunilor politice dintre PSD și actualul guvern condus de Ilie Bolojan, acuzat de opoziție că aplică o „austeritate mascată” și că sacrifică puterea de cumpărare a populației pentru ajustări bugetare minime.