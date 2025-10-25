Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că primele luni după aplicarea măsurii arată deja o creștere accelerată a colectării fondurilor la bugetul instituției.

Potrivit ministrului, bugetul CNAS aproape s-a dublat în ultimii 4-5 ani, trecând de la 45 de miliarde de lei la 80 de miliarde de lei. Deși această creștere este una semnificativă, efectele nu se resimt în mod egal în toate unitățile medicale. Rogobete a subliniat că, deși nu toate spitalele au înregistrat îmbunătățiri majore, un procent important dintre ele s-a transformat vizibil în ultimii ani.

„Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat”, spune ministrul Sănătăţii.

Ministrul a evidențiat faptul că România beneficiază în prezent de „un buget istoric pentru SănătateRogobete reformează sistemul de sănătate: E momentul să vorbim despre sistemul de sănătate format dintr-o componentă publică şi una privată”, susținut atât din fonduri naționale, cât și europene.

Procesul de modernizare a sistemului medical a început în perioada 2021-2022, odată cu deschiderea accesului la fondurile europene pentru infrastructura sanitară. În acest context, Rogobete a anunțat că, la nivel național, sunt în derulare 23 de șantiere pentru construcția unor spitale noi, o premieră pentru ultimii 35 de ani.

„A însemnat o suplimentare a bugetului cu aproape 9 miliarde de lei pentru anul viitor, pentru un an întreg. În primele luni se vede deja o colectare, dacă doriţi, mai accelerată pentru bugetul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Bugetul Casei în ultimii 4-5 ani de zile s-a dublat. Vorbim de o creştere de la 45 de miliarde la 80 de miliarde anul acesta. Din păcate, cu această dublare, cu această creştere exponenţială a bugetului Casei, nu se vede şi o îmbunătăţire în multe locuri a serviciilor. Şi aici este problema noastră. Calitatea nu s-a dublat neapărat în toate locurile. Dar într-un procent important de unităţi sanitare s-a dublat. Într-un procent important de spitale din România, acestea s-au transformat”, a spus ministrul Sănătăţii.

Pe lângă investițiile în infrastructură, ministerul a extins considerabil și accesul pacienților la tratamente moderne. În ultimii patru ani, peste 100 de molecule noi au fost introduse pe lista medicamentelor compensate și gratuite, dintre care 37 doar în ultimele trei luni.

„Transformarea sistemului de sănătate, care este în curs acum şi care a început undeva în 2021-2022, şi odată cu intrarea fondurilor europene, avem un buget istoric pentru sănătate. Sănătatea din România nu a avut în ultimii 35 de ani niciodată un buget atât de mare dedicat dezvoltării infrastructurii. Totuşi, multe spitale din ţara asta nu mai arată cum arătau acum 5 ani şi categoric nu mai arată cum arătau acum 10 ani. Gândiţi-vă că în ultimii 4 ani de zile s-au introdus în lista de medicamente peste 100 de molecule noi. Numai eu am introdus în ultimele trei luni de zile 37 de molecule noi. Deci lucrurile sunt într-o transformare, doar cine nu vrea să vadă sau nu vede sau nu doreşte să vadă nu poate recunoaşte acest lucru. Totuşi, vorbim pentru prima dată în ultimii 35 de ani când în România, astăzi, acum, există 23 de şantiere în derulare pentru spitale noi”, a completat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că, deși există încă multe provocări legate de calitatea actului medical, transformarea sistemului sanitar este vizibilă. Tot mai multe spitale din România nu mai arată ca în urmă cu cinci sau zece ani, iar investițiile majore în infrastructură, echipamente medicale și tratamente moderne arată o tendință clară de dezvoltare și profesionalizare a sistemului medical românesc.