Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a fost întrebat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, de ce, la zece ani de la incendiul din clubul Colectiv, pacienții cu arsuri grave trebuie în continuare transferați în străinătate.

”Pentru că timp de aproape şapte ani, statul român, Ministerul Sănătăţii, nu a fost în stare să construiască un spital de mari arşi. Am spus şapte ani şi nu zece ani pentru că în 2022 a început construcţia pentru trei centre de arşi grav în România: unul la Timişoara, care va fi finalizat anul acesta în decembrie şi probabil primul pacient va intra undeva în februarie-martie anul viitor, după ce se obţin, sigur, toate avizele de funcţionare. La Târgu Mureş, construcţia spitalului este avansată şi conform datelor tehnice, estimăm finalizarea lui undeva în aprilie anul viitor şi primul spital pentru copii cu arsuri grave în Bucureşti, la ”Grigore Alexandrescu”, unde lucrările sunt în desfăşurare, iar acestea sunt estimate pentru a fi finalizate în decembrie anul viitor. Vorbim de primele trei centre de arşi grav, cu adevărat centre de arşi grav în România care se construiesc după Revoluţie, iar construcţia lor a început la şapte ani după Colectiv”, a afirmat ministrul Sănătăţii.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că, atunci când a preluat conducerea ministerului în noiembrie 2021, a găsit cele trei proiecte pentru spitalele de arși complet blocate, din cauza birocrației și lipsei de implicare. El a subliniat că preferă să se concentreze pe realizările concrete obținute din 2022 până în prezent, în loc să comenteze neacțiunile celor anteriori.

”Nu se respectau multe norme acolo, din păcate. În momentul de faţă, Spitalul Floreasca a pornit licitaţia pentru reorganizarea centrului. Am declarat în august, când am avut acel incident acolo, că ne-am ambiţionat să tratăm mai mult decât se poate, în condiţii corecte. Pe mine nu mă încălzeşte că am la Floreasca şase paturi în care teoretic pot trata cu pacienţi cu arsuri grave atât timp cât condiţiile de acolo nu sunt unele corespunzătoare şi atunci, cu actualul manager şi cu echipa de acolo, am convenit să reducem numărul de paturi de la şase la patru, iar în spaţiile pe care le câştigăm prin reducerea numărului de paturi, să realizăm toate spaţiile tehnice necesare pentru ca un centru să poată funcţiona”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a precizat că lucrările de modernizare și reorganizare a secției de arși vor începe la începutul anului viitor, estimativ între februarie și martie. El a subliniat că secția nu a mai fost modernizată de aproape un deceniu și că intervenția este absolut necesară.

Noua unitate funcțională va include patru boxe și patru paturi de terapie intensivă pentru pacienții cu arsuri grave, iar toate echipamentele medicale vor fi reînnoite, fiind implementat și un sistem modern de ventilație HVAC pentru reducerea încărcăturii microbiene.

Ministrul Sănătății a explicat că în România există în prezent 35 de paturi pentru tratarea pacienților cu arsuri medii, cele mai complexe unități fiind la Timișoara și la București, la Bagdasar-Arseni. El a precizat că pacienții cu arsuri grave sunt, de regulă, transferați în străinătate pentru tratament.