Alexandru Rogobete a prezentat sâmbătă, la emisiunea Insider Politic de la Prima TV, starea pacientului care a suferit arsuri în explozia de la blocul din Sectorul 5, București.

”Dacă este să vorbim despre cazul recent de la Rahova, pacientul se întoarce în România, stabilizat, va mai petrece o perioadă într-o secţie clasică, normală, de chirurgie plastică, nemaifiind nevoie de terapie intensivă pentru mari arşi”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Acesta a precizat în ce stare se află și ceilalţi pacienţi din explozia din cartierul Rahova.

”Cei trei pacienţi de la Floreasca sunt cu o evoluţie favorabilă, externaţi şi fără complicaţii ulterioare din acest punct de vedere. Pacientul de la Bagdasar, cu arsuri sub 15%, este cu o evoluţie favorabilă. Din cei doi copii, unul a fost externat imediat, a doua sau a treia zi, dacă nu greşesc, celălalt este sub monitorizare medico-chirurgicală, dar cu o evoluţie favorabilă”, a transmis Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății a explicat că este informat imediat când au loc tragedii precum cea din cartierul Rahova. El a subliniat că sistemul integrat de urgență funcționează eficient și că nu primește apeluri directe de la șeful DSU, Raed Arafat, deoarece alertarea se face automat prin mecanismele instituționale.

În momentul în care se înregistrează un apel la 112, atât DSU, cât și SMURD, pompierii, jandarmeria, poliția și Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din Ministerul Sănătății sunt notificate simultan, iar ministrul află rapid, prin lanțul ierarhic, despre incident.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că, în momentul exploziei de la blocul din Sectorul 5, București, se afla în Statele Unite, unde era ora 1 noaptea. El a precizat că a urmărit situația prin două telefoane și prin Zoom, activând zona medicală, coordonând spitalele aflate sub cod alb și realizând un inventar al paturilor de ATI disponibile în București.

”Când a avut loc explozia de la Rahova, eram în Statele Unite ale Americii, la Washington, era ora 1 noaptea”,a răspuns el.

Întrebat cum reacționează atunci când află despre o explozie în România, ministrul Sănătății a explicat că acționează cu calm și echilibru, experiența sa în Anestezie-Terapie Intensivă ajutându-l să ia decizii rapide sub presiune. El a precizat că în situații de urgență deciziile luate pe moment nu sunt neapărat cele mai bune pe termen lung, dar sunt esențiale pentru a gestiona imediat situația și a direcționa evenimentele în mod corect.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a povestit că, după ce a aflat despre explozia din București, a luat imediat legătura cu șeful DSU, Raed Arafat, împărțindu-și atribuțiile: Arafat a coordonat intervenția la fața locului, iar Rogobete a activat zona medicală, a pus spitalele sub cod alb și a realizat un inventar al paturilor de ATI disponibile în București.

De asemenea, a constituit rapid o celulă de criză la Minister, stabilind necesarul de medicamente și consumabile pentru gestionarea numărului mare de pacienți. El a adăugat că a monitorizat situația prin două telefoane și o platformă de comunicare online până la stabilizarea evenimentului.