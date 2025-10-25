Ministrul Sănătății a declarat că proiectul „Centrul de cercetare-dezvoltare Inova A+ și producție de medicamente critice”, derulat de Antibiotice Iași cu sprijinul Ministerului Sănătății și al Ministerului Fondurilor Europene, constituie un pas important pentru întărirea capacității României de a produce medicamente sigure, moderne și accesibile.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis pe Facebook că proiectul, care va fi implementat prin programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform), va susține dezvoltarea industriei farmaceutice românești. Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un hub național de inovare, capabil să producă medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând astfel independența României în domeniul medicamentelor esențiale.

„Proiectul, care va sprijini direct dezvoltarea industriei farmaceutice românești, va fi lansat prin programul STEP (Strategic Technologies for Europe Platform). Noul centru va transforma Antibiotice Iași într-un veritabil hub național de inovare farmaceutică, capabil să dezvolte medicamente critice și soluții terapeutice avansate, consolidând independența României în producția de medicamente esențiale”, a scris pe Facebook Alexandru Rogobete.

Ministrul precizează că, în prezent, compania are o capacitate de producție de peste 480 de milioane de comprimate anual și dispune de fluxuri performante pentru fabricarea capsulelor, incluzând 130 de milioane de capsule pe linia de peniciline și 80 de milioane pe linia de non-peniciline.

„Lider mondial în producția de Nistatină și una dintre cele mai respectate companii din Europa în domeniul antibioticelor, Antibiotice Iași este o companie complet integrată, cu peste 1.300 de angajați, o prezență în peste 50 de țări și o capitalizare bursieră de 1,73 miliarde de lei”, mai arată ministrul.

Și președintele Nicușor Dan a menționat pe Facebook vizita la Antibiotice Iași, descriind compania ca un simbol al industriei farmaceutice românești și lider mondial în producția de nistatină.