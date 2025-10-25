Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri seară, că prevederea privind închiderea liceelor cu predare în limba română din Ucraina, programată pentru septembrie 2027, nu se va aplica până la urmă și acestor școli.

Șeful statului a explicat că legea ucraineană, care ar urma să intre în vigoare peste doi ani, prevede reorganizarea rețelei educaționale din regiunea Cernăuți, dar a dat asigurări că, în ceea ce privește liceele românești, acestea vor continua să funcționeze.

„Este o lege care este prevazută a intra în vigoare în 2027 și va asigur, în ceea ce privește liceele românești, că până în septembrie 2027 această prevedere nu li se va aplica”, a dat asigurări Nicușor Dan.

Afirmațiile sale vin după ce autoritățile ucrainene au aprobat o nouă rețea de licee, ce presupune reducerea numărului instituțiilor cu predare în limba română.

Potrivit Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, doar patru licee exclusiv românești vor mai rămâne active – în Cernăuți, Hliboca, Ostrița și Herța – alături de alte nouă mixte, în care predarea se va face parțial în ucraineană.

Aurica Bojescu, secretarul Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, a avertizat că reorganizarea sistemului de învățământ va duce la dispariția multor instituții românești istorice.

„Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuţi, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învăţământ”, a afirmat Aurica Bojescu.

Ea a explicat că licee din localități precum Mahala, Tărășeni, Noua Suliță sau Hliboca riscă să fie închise, ceea ce ar afecta grav păstrarea identității culturale a românilor din zonă.

Potrivit acesteia, măsura ar intra în vigoare de la 1 septembrie 2027 și ar marca o schimbare semnificativă în politica educațională ucraineană, care afectează minoritățile naționale.

În prezent, în regiunea Cernăuți funcționează 32 de licee, dintre care 20 au predare exclusiv în limba română și 12 sunt mixte. Reforma ar reduce drastic accesul elevilor la educația în limba maternă, limitându-le șansele de a continua studiile superioare în română.

Subiectul a fost dezbătut și de realizatorul TV Mircea Badea, care a atras atenția că situația este extrem de gravă pentru comunitatea românească din Ucraina. El a afirmat că, în urma aplicării reformei educaționale, copiii care doresc să studieze în limba română vor fi nevoiți fie să se înscrie în școli ucrainene, fie să renunțe la studii.

Realizatorul a considerat că autoritățile române trebuie să intervină și i-a adresat un apel direct președintelui Nicușor Dan, cerându-i să discute subiectul cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

Totodată, a solicitat implicarea premierului Ilie Bolojan și a ministrului de externe Oana Țoiu pentru a apăra drepturile comunității românești din Cernăuți.

El a subliniat că problema are o încărcătură istorică puternică, deoarece românii din regiunea Cernăuți au devenit cetățeni ucraineni după redesenarea granițelor de către Stalin.

„Începem cu ceva care mi se pare important și pe care nu vreau să îl trecem cu vederea. Cred că este foarte important. Este posibil ca Nicușor Dan nici să nu fi aflat. Dacă urmărește această emisiune, cine știe, atunci poate nu îi va fi atât de ușor de ignorat. Se vorbește despre faptul că liceele cu predare în limba română din regiunea Cernăuți sunt în pericol de dispariție. Comunitatea românească din Cernăuți se află în Ucraina. Să explicăm pe scurt: Este o zonă care a fost cândva românească și care acum este parte a Ucrainei, deoarece Stalin a redesenat granița. Titlul din presă este: „Școlile românești din regiunea Cernăuți, în pericol de dispariție. Comunitatea românească cere intervenția autorităților.” Care autorități? Ucrainene sau cele românești? Articolul nu precizează exact, dar eu cred că este vorba despre autoritățile românești. Aici vreau să atrag atenția. Mă adresez lui Nicușor Dan. Vă rog să nu neglijați acest subiect important. Numeroase licee cu preda în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor fi desființate începând cu 1 septembrie 2027, în urma reorganizării sistemului de educație aprobat de Consiliul Regional al Regiunii Cernăuți. Noua rețea educațională prevede funcționarea a doar patru licee cu predare exclusiv în limba română, în orașul Cernăuți și în localitățile Hliboca, Ostrița și Herța, plus nouă licee mixte. În prezent, în regiune există 32 de licee, dintre care 20 sunt românești și 12 sunt mixte. Dacă reforma se aplică, dintre cele 20 de licee românești vor rămâne doar patru. Atenție, este foarte important, domnule președinte Nicușor Dan: Copiii care doresc să studieze în română și să ajungă apoi la facultate vor fi nevoiți să învețe în altă parte, în școli ucrainene. Copiii nu au prea multe opțiuni. Ori pleacă în alte zone, ori renunță la studii. Este o situație foarte dificilă”, a afirmat Mircea Badea, în cadrul emisiunii „În gura presei”.

El a adresat apoi apelul către președintelui Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și ministrul Oana Țoiu.