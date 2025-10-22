Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus miercuri că directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța va fi demis imediat, după ce au fost descoperite nereguli legate de moartea unei paciente la un spital privat din Constanța.

El a precizat că autorizația de funcționare a blocului operator și a secției de terapie intensivă a spitalului a fost suspendată până când neregulile vor fi remediate și unitatea va funcționa legal. Ministrul a explicat că, din punct de vedere administrativ, nu poate permite ca astfel de probleme să continue.

Totodată, Rogobete a spus că spitalul va fi amendat cu peste 60.000 de lei și că rapoartele întocmite de Corpul de Control au fost trimise la Direcția Națională Anticorupție și la Parchetul General pentru investigarea eventualelor fapte penale.

„Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Constanța (Cristina Schipor n.r.) va fi demis începând cu data de astăzi. La nivelul unității sanitare a fost retrasă autorizația de funcționare pentru Blocul Operator și pentru secția de Terapie Intensivă până la intrarea în legalitate. Din punct de vedere administrativ, ca ministru al Sănătății, nu pot tolera ca acest lucru să continue la infinit”, a declarat Rogobete într-o conferință de presă.

Măsurile au fost luate după ce ministrul a trimis Corpul de Control la Constanța, în urma decesului unei paciente de 29 de ani, polițistă, care a murit după ce a născut la spitalul privat.

Raportul după verificările la spitalul privat din Constanța arată că mai multe reguli legale nu au fost respectate. Spitalul funcționează din 2009 într-o clădire autorizată ca hotel, iar administratorii au cerut abia în 2024 schimbarea destinației în spital. Camerele sunt mai mici decât trebuie, iar Secția ATI are mai multe paturi decât sunt aprobate. De asemenea, s-au găsit materiale sanitare și biocide expirate, iar accesul în ATI nu are circuite speciale. Corpul de Control a stabilit că autorizația spitalului a fost dată fără respectarea legii.

Spitalul are demisol, parter și trei etaje, dar este tot un hotel din punct de vedere legal. Primăria Constanța a emis autorizația de construire pentru schimbarea destinației abia în 2024, deci spitalul a funcționat ilegal între 2009 și 2025.

La Secția ATI, raportul arată că în acte sunt prevăzute 3 paturi, dar la control au fost găsite 4 paturi în două saloane. Camerele nu respectă suprafața minimă de 12 mp/pat, iar tipul paturilor nu este clar – dacă sunt pentru terapie intensivă, intermediară sau postanestezică. Nu există filtre de acces separate pentru pacienți, vizitatori și personal.

Blocul operator are o singură sală de operații, cu înălțimea prea mică (2,4 m în loc de 3,2 m). Ferestrele sunt acoperite cu jaluzele, nu se monitorizează temperatura și umiditatea, iar pereții nu sunt lavabili, ceea ce face imposibilă curățarea și dezinfectarea corectă. Nu există filtre pentru personal cu vestiar și duș, echipamente pentru analize rapide și circuite separate pentru instrumentele sterile și nesterile. Autoclavul din sterilizare nu funcționa la data controlului.

La Unitățile de Transfuzie Sanguină, frigiderul pentru sânge nu este validat conform normelor, iar laboratorul extern cu care colaborează spitalul nu are acreditare pentru analizele necesare.

De asemenea, au fost găsite produse sanitare și biocide expirate: măști, baloane pentru ATI, gel ecograf și dezinfectanți. Spitalul nu are toate autorizațiile actualizate pentru biocide, iar personalul nu respectă protocoalele de curățenie și dezinfectare.

Concluzia raportului este că autorizația spitalului a fost acordată fără respectarea legii, iar Secția ATI nu respectă normele legale și OMS privind condițiile necesare pentru funcționarea unui spital.