Ministerul Sănătății a anunțat că retrage autorizația de funcționare a spitalului privat Armonia din Constanța, după ce o tânără polițistă de 29 de ani a murit în urma unei hemoragii apărute la naștere.

Potrivit raportului Corpului de Control, verificările făcute între 15 și 17 octombrie 2025 au scos la iveală nereguli foarte grave, care nu ar trebui să existe într-un spital. Documentul a fost trimis și la DNA și la Parchet, pentru o anchetă penală.

Tânăra a fost transferată de urgență de la clinica privată Armonia la Spitalul Județean Constanța, unde și-a pierdut viața. Clinica aparține unui cetățean egiptean, Zaher Mohamed (67%), și unui român, Vlad-Iustin Țică (33%).

Ministerul Sănătății a transmis că situația este „revoltătoare și inadmisibilă”. În raport se menționează că la clinica Armonia au fost găsite:

documente incomplete;

sânge păstrat în frigidere de uz casnic;

materiale sanitare și dezinfectanți expirați;

deșeuri medicale periculoase depozitate în condiții improprii.

Inspectorii au constatat că fișa pacientei care a primit transfuzie nu era completată corect: nu avea semnătura pacientei, nu era trecută ora consimțământului și nici ora ultimei analize de sânge. Documentul era doar parafat, nu și semnat de medicul de gardă.

Sângele pentru transfuzii era ținut într-o combină frigorifică obișnuită, de tip casnic, care nu fusese aprobată de Centrul de Transfuzie Sanguină, așa cum cer regulamentele.

În exteriorul clădirii, inspectorii au găsit deșeuri medicale periculoase depozitate într-o ladă frigorifică nesecurizată, ceea ce încalcă normele de igienă și siguranță.

Au mai fost descoperite și materiale sanitare și produse biocide expirate, printre care: o mască balon și un balon Ruben, ambele expirate în august 2024, în salonul ATI, gel ecografic expirat și murdar, dezinfectant Aniosgel cu termenul de valabilitate depășit (martie și august 2025).

Inspectorii au mai notat că spitalul nu avea toate avizele și autorizațiile actualizate pentru produsele dezinfectante folosite.

După control, Ministerul Sănătății a decis suspendarea activității blocului operator și a secției ATI din cadrul clinicii Armonia, aplicarea de amenzi, precum și transmiterea raportului către DNA și Parchet, pentru continuarea anchetei penale.