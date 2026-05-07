Potrivit ministrului interimar al Sănătății, componenta de sănătate și digitalizare din PNRR include în total 1.842 de contracte de finanțare.

Valoarea totală a proiectelor finanțate ajunge la 7,23 miliarde de lei, iar până în prezent au fost efectuate plăți eligibile de aproximativ 4,75 miliarde de lei.

„Bugetul total al PNRR pe aceste investiții este de 7,23 miliarde de lei, din care plăți la zi eligibile sunt 4,75 de miliarde lei. Gradul de absorbție la zi, facturi plătite, este de 66%”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul interimar consideră că procentul este important, însă admite că ritmul implementării trebuie accelerat în următoarele luni.

„Este un procent semnificativ dar care, în perioada următoare, până la sfârșitul lunii august, trebuie crescută absorbția, acolo unde se poate, la 100%”, a precizat oficialul.

Cseke Attila spune că prioritatea principală a mandatului său interimar este salvarea și finalizarea cât mai multor investiții din sănătate.

„Cel mai important obiectiv” al mandatului său este „să reușim să finalizăm cât mai multe din aceste investiții. Un deziderat important este urgentarea plăților. La sfârșitul lunii mai va avea loc ultima «așezare» a PNRR cu Comisia Europeană.”

Potrivit oficialului, autoritățile încearcă să maximizeze absorbția până la termenul-limită stabilit prin programul european.

Dintre cele opt spitale sau corpuri noi de clădire finanțate prin PNRR, unul nu va putea fi finalizat în termenul prevăzut.

Este vorba despre noul corp destinat sănătății mamei și copilului din cadrul Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei.

Potrivit lui Cseke Attila, constructorul și-a asumat ca termen de finalizare luna februarie 2027.

„Am discutat cu domnul Pîslaru (ministrul Fondurilor europene – n.red.), încercăm să găsim o altă posibilitate de finanțare a acestei investiții din alte fonduri europene.”

Ministerul interimar încearcă astfel să transfere proiectul către alte linii de finanțare europeană pentru a evita blocarea investiției.

Ministrul interimar afirmă însă că există „perspective bune” pentru alte proiecte importante din sănătate, unde lucrările sunt aproape finalizate.

Printre cele mai avansate investiții se află:

Spitalul Clinic de Urgență Militar Dr. Ștefan Odobleja – stadiu de execuție 98,5%;

Spitalul Clinic Județean de Urgență – stadiu 96%;

Spitalul Județean – corp nou aflat la 92%;

Spitalul Militar de Urgență Dr. Alexandru Augustin – stadiu 83%;

Institutul Marius Nasta – stadiu 75%;

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant – stadiu 65%.

De asemenea, lucrările de modernizare de la Spitalul Agrippa Ionescu au ajuns la un stadiu de aproximativ 75%.

Ministerul Sănătății recunoaște că dificultățile cele mai mari apar în zona digitalizării.

Din cele 208 proiecte aflate în derulare pentru digitalizarea spitalelor:

67 sunt finalizate;

38 au depășit stadiul de 60%;

62 sunt sub pragul de 60%;

42 au stadiu de implementare zero.

Situația riscă să afecteze țintele asumate de România prin PNRR.

„Pentru a nu fi penalizați la finalul programului PNRR pentru nerealizarea țintei asumate de 200 de spitale digitalizate, propunerea noastră către Comisie va fi aceea de a diminua indicatorul pe grant la 100 de spitale, care poate fi realizat”, a declarat ministrul interimar.

Situația principalelor proiecte din sănătate finanțate prin PNRR

Proiect Stadiu Spital Militar Craiova 98,5% Spital Clinic Județean Cluj 96% Spital Județean Bistrița 92% Spital Militar Sibiu 83% Institutul Marius Nasta 75% Spital Agrippa Ionescu 75% Institutul Cardiovascular Târgu Mureș 65% Spitalul Județean Constanța Finalizare estimată în 2027

Perioada rămasă până la finalizarea PNRR pune o presiune uriașă asupra autorităților și constructorilor implicați în proiectele din sănătate.

Ministerul Sănătății încearcă acum:

să accelereze plățile;

să finalizeze investițiile aflate aproape de recepție;

să transfere proiectele întârziate către alte surse de finanțare europeană;

să renegocieze anumite ținte cu Comisia Europeană.

În joc sunt miliarde de lei și unele dintre cele mai importante investiții în infrastructura medicală realizate în România în ultimii ani.